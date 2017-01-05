Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Впервые поступающие на правоохранительную службу казахстанцы будут проходить тестирование на знание законов и оценку личных качеств, сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Как отметили в ведомстве, глава государства 20 декабря 2016 года подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы. Согласно его нормам, граждане, впервые поступающие на правоохранительную службу, будут проходить тестирование на знание законов и оценку личных качеств в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

"Цель установления такой системы - внедрение компетентностного подхода при отборе кандидатов. Она позволит выявить не только уровень знания законодательства, но и проверить личностные качества и профессиональные навыки кандидатов. Для этого предусмотрены 3 программы тестирования, которые условно разделены для рядового и младшего, среднего, а также старшего начальствующего составов", - пояснили в пресс-службе.

По информации агентства, кандидаты, успешно преодолевшие пороговый уровень тестов на знание законодательства, допускаются к следующему этапу отбора - автоматизированную оценку личных качеств.

Сертификаты об успешном прохождении тестирования действуют в течение одного года и являются необходимыми документами для участия в конкурсах правоохранительных органов.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, упрощен порядок записи для кандидатов, поступающих на правоохранительную службу. Они могут подать соответствующее заявление через портал "Электронного правительства" и филиалы государственной корпорации "Правительство для граждан".

"Первое тестирование проведено Агентством в конце декабря 2016 года. В нем участвовало 115 кандидатов, из которых 69 (60%) преодолели пороговое значение и получили соответствующие сертификаты", - заключили в пресс-службе.

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