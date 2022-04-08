В Казахстане внесены изменения в Концепцию семейной и гендерной политики

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 апреля 2022 года № 853 "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384 "Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Концепцию семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденную вышеназванным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты:

1. Гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин к 2022 году составит 8,2 лет, к 2023 году - 8 лет, к 2024 году - 7,8 лет, к 2025 году - 7,7 лет, к 2026 году - 7,6 лет, к 2027 году - 7,5 лет, к 2028 году - 7,3 лет, к 2029 году - 7,2 лет, к 2030 году - 7 лет.

2. Доля расторгнутых браков к общему количеству зарегистрированных браков к 2022 году составит 37,1%, к 2023 году - 37,0%, к 2024 году - 36,3%, к 2025 году - 36,0%, к 2026 году - 35,5%, к 2027 году - 35,0%, к 2028 году - 34,5%, к 2029 году - 34,0%, к 2030 году - 33%.

3. Коэффициент искусственного прерывания беременности на 1000 женщин репродуктивного возраста к 2022 году составит 15,3, к 2023 году - 15,0, к 2024 году - 14,5, к 2025 году - 14,0, к 2026 году - 13,8, к 2027 году - 13,5, к 2028 году - 13,3, к 2029 году - 13,0, к 2030 году - 12,0.

4. Число зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин в 2022 году снизится на 15%, в 2023 году на 20%, в 2024 году на 24%, в 2025 году на 26%, в 2026 году на 28%, в 2027 году на 30%, в 2028 году на 35%, в 2029 году на 45%, в 2030 году на 50%.

5. Число зарегистрированных фактов насилия в отношении детей в 2022 году снизится на 15%, в 2023 году на 20%, в 2024 году на 24%, в 2025 году на 26%, в 2026 году на 28%, в 2027 году на 30%, в 2028 году на 35%, в 2029 году на 45%, в 2030 году на 50%.

6. Гендерный разрыв в средней заработной плате женщин относительно мужчин в 2022 году составит 24,0%, в 2023 году - 23,0%, в 2024 году - 22,7%, в 2025 году - 22,4%, в 2026 году - 22,1%, в 2027 году - 22,0%, в 2028 году - 21,5%, в 2029 году 21,3%, в 2030 году - 21,0%.

7. Доля женщин относительно мужчин, владеющих материальным активом (имущество (жилье, транспорт), ИП), к 2022 году увеличится на 4%, к 2023 году на 5%, к 2024 году на 5,5%, к 2025 году на 6,0%, к 2026 году на 6,5%, к 2027 году на 7%, к 2028 году на 8,0%, к 2029 году на 9,0%, к 2030 году на 10%.

8. Доля женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений к 2022 году составит 24,5%, к 2023 году - 25,0%, к 2024 году - 25,3%, к 2025 году - 25,5%, к 2026 году - 26,0%, к 2027 году - 27,0%, к 2028 году - 28,0%, к 2029 году - 29,0%, к 2030 году - 30%.

9. Доля женщин в обеспечении мира и безопасности к 2022 году составит 7,0%, к 2023 году - 8,0%, к 2024 году - 8,2%, к 2025 году - 8,3%, к 2026 году - 8,4%, к 2027 году - 8,5%, к 2028 году - 9,0%, к 2029 году - 9,5%, к 2030 году - 10,0%.

Ожидается, что к 2030 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Возрастет осведомленность населения в области репродуктивного здоровья.

2. Увеличится доля отцов, вовлеченных в процесс воспитания детей.

3. Повысится оперативность выявления и предоставления помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

4. Снизится число повторных случаев семейно-бытового насилия.

5. Повысится финансовая грамотность женщин в сфере предпринимательства.

6. Возрастет доля женщин, вовлеченных в процессы принятия решений в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах.

7. Повысится охват населения мерами по укреплению института семьи и гендерного равенства.