В Казахстане внесены изменения в постановление о карантинных мерах

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года №52 "О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Постановлением внесены следующие изменения и дополнения:

Разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

Разрешена деятельность театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции).

Разрешена деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

Разрешена деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

Разрешена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи.

Разрешена деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор.

Некоторые ограничительные меры продолжат действовать в выходные и праздничные дни. В частности, приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

Кроме того, разрешено предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (учреждения УИС) с родственниками в установленном порядке, при соблюдении следующих требований:

1) предоставление родственниками, прибывающими на длительные и краткосрочные свидания документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с момента получения которого прошло не более 5 суток;

2) допуск на длительные свидания не более одного взрослого человека;

3) измерение температуры тела и опрос с заполнением анкеты всех лиц, прибывающих на длительные и краткосрочные свидания в учреждения УИС, в последующем с проведением ежедневной термометрии лицам, находящимся на длительных свиданиях;

4) соблюдение масочного режима при предоставлении длительных и краткосрочных свиданий, сотрудниками учреждений УИС, спецконтингентом и их родственниками;

5) регулярное проведение в комнатах длительных свиданий учреждений УИС, текущих уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных инфекциях не реже двух раз в день с последующим проветриванием и кварцеванием;

6) помещение осужденных, которым было предоставлено длительное свидание, на карантин в течение 14 дней".

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