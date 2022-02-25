В Казахстане внесены поправки в правила наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева от 22 февраля 2022 года внесены изменения и дополнения в некоторые указы. В частности, поправки внесены в правила наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих, утвержденные указом от 29 декабря 2015 года "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По решению президента РК нарушения норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, допущенные политическими государственными служащими, назначаемыми президентом РК, и их заместителями, за исключением первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, могут рассматриваться Комиссией при президенте РК по вопросам противодействия коррупции", - говорится в документе.

Комиссия вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до увольнения с занимаемой должности.

Дисциплинарную ответственность первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах, за нарушение норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривает Комиссия по этике уполномоченного органа по делам госслужбы, которая вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до их увольнения с занимаемой должности.

Дисциплинарная ответственность административных госслужащих корпуса "А", за исключением председателей комитетов центральных исполнительных органов и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, допустивших нарушение норм служебной этики или совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривается Национальной комиссией по кадровой политике при президенте РК либо по ее поручению Региональной кадровой комиссией.





Кроме того, утверждена новая редакция Этического кодекса государственных служащих.





Новый Этический Кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.





А также определены этические принципы государственной службы - добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.





В новой редакции кодекса предусмотрены приоритетные требования по формированию "клиентоориентированного" государственного аппарата и соблюдению принципов открытости в предоставлении государственных услуг.