В Казахстане воссоздана Гидрогеологическая служба

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана при Министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





На данный момент сформирован департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые будут представлены на рассмотрение правительства РК.





Согласно предложению Министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.





Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что, по прогнозам, запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 кубических километров, из которых 15 кубических километров уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны. В планах министерства - активное использование подземных вод для обеспечения питьевой водой, орошения сельхозугодий и поддержки пастбищного животноводства, при этом будет обеспечен строгий контроль за недопущением истощения и загрязнения запасов.





Напомним, в прошлогоднем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил образовать Министерство водных ресурсов и ирригации и воссоздать в его рамках Национальную гидрогеологическую службу. Он отметил, что водные ресурсы имеют для Казахстана не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы.