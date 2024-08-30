29.08.2024, 10:08 58901
В Казахстане воссоздана Гидрогеологическая служба
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана при Министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На данный момент сформирован департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые будут представлены на рассмотрение правительства РК.
Согласно предложению Министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что, по прогнозам, запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 кубических километров, из которых 15 кубических километров уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны. В планах министерства - активное использование подземных вод для обеспечения питьевой водой, орошения сельхозугодий и поддержки пастбищного животноводства, при этом будет обеспечен строгий контроль за недопущением истощения и загрязнения запасов.
Напомним, в прошлогоднем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил образовать Министерство водных ресурсов и ирригации и воссоздать в его рамках Национальную гидрогеологическую службу. Он отметил, что водные ресурсы имеют для Казахстана не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы.
новости по теме
30.08.2024, 09:23 14146
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех граждан нашего государства с Днем Конституции Казахстана! Основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны. Определяя устои жизни государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа", - отметил глава государства.
Он напомнил, что в результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права.
Конституция укрепила свою функцию обеспечения закона и порядка, на которых зиждется справедливое и гармоничное общество. Уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона - это яркое проявление высокой гражданской ответственности и подлинного патриотизма. Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, мы построим Справедливый Казахстан - государство равных возможностей для всех", - сказал Токаев.
Президент пожелал всем гражданам здоровья, счастья и новых успехов.
30.08.2024, 09:01 14591
В Казахстане отмечают День Конституции
Рассказать друзьям
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают День Конституции. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана.
Принятию Основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции с населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.
Был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.
В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.
5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
День Конституции является государственным праздником и выходным днем в Казахстане. В этот день во всех областях и городах республики проходят праздничные мероприятия.
29.08.2024, 20:37 45621
Пшеницу пытались незаконно ввезти в Казахстан из России
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - При пересечении казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска "Желкуар" пресечена попытка ввоза из РФ более 110 тонн пшеницы, задержаны четыре грузовика, которые согласно товаросопроводительным документам перевозили дробленое зерно, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В результате применения специальных средств досмотра установлено, что фактически перевозилась пшеница, покрытая верхним слоем дробленого зерна.
Задержанный груз передан в территориальное подразделение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе для применения мер административной ответственности.
В ведомстве добавили, что мероприятия по пресечению незаконного перемещения товаров через границу со странами ЕАЭС проводятся на постоянной основе.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
29.08.2024, 15:01 57311
Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 2 сентября
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
По информации пресс-службы президента РК, в мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
Напомним, совместное заседание палат парламента начнется в 11.00 в Астане.
29.08.2024, 13:16 63241
Токаев наградил работников нефтегазовой отрасли
В своем выступлении президент призвал расширять возможности по производству продукции высокого передела
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, и поздравил работников отрасли со знаменательной датой, сообщает Акорда.
Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.
Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны", - сказал Токаев.
По словам главы государства, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики.
Сегодня в этой сфере работают около 250 тысяч человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов", - заявил глава государства.
Он отметил, что Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке, и подчеркнул вклад в развитие отрасли ведущих мировых нефтегазовых корпораций.
Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК - яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций", - сказал Токаев.
Он обозначил задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.
Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача - дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль - нефтегазохимия", - отметил президент.
Он напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.
Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз - огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров", - подытожил глава государства.
В завершение торжественного собрания он вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.
29.08.2024, 12:33 65431
Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение изменятся в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.
Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября 2024 года.
Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявитель или его законный представитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступных для изъятия единовременной пенсионной выплаты. Заявитель или его законный представитель с помощью ЭЦП авторизуется на сайте ЕНПФ и открывает свой личный кабинет, в котором заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату на лечение, которое удостоверяет своей ЭЦП", - говорится в документе.
При использовании получателем единовременных пенсионных выплат супруга(-и) или близких родственников стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения. Также допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.
В проекте правил подчеркивается, что при оказании стоматологических услуг после получения заключения ВКК до начала лечения в стоматологической клинике уполномоченным оператором оплачивается аванс в размере 70% от стоимости лечения. Оставшиеся 30% оплачиваются после окончания лечения.
Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения, являются:
- заключение ВКК согласно форме 026/у, утвержденной приказом (при получении стоматологических услуг заявитель прилагает документы согласно приложению 2 к настоящим правилам);
- договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.
После получения заключения ВКК заявитель или его законный представитель заключает с выбранной медицинской организацией, включая зарубежную, договор об оказании медицинских услуг, с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения ВКК в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора. При соответствии предоставленных документов целевому назначению ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что казахстанцам не запретят использовать пенсионные накопления на лечение зубов.
29.08.2024, 11:47 66556
Финансовые нарушения на 1,3 млрд тенге выявил госаудит в сфере строительства
Рассказать друзьям
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата.
На заседании палаты РК были рассмотрены итоги аудита: эффективность системы ценообразования в строительстве, а также использование средств и активов, выделенных на проектирование и строительство.
По данным официальной статистики, общий объем строительных работ в Казахстане за прошлый год достиг 7,6 трлн тенге, увеличившись на 21% по сравнению с 2022 годом. За 2017-2023 годы строительная отрасль в структуре ВВП занимает в среднем 6,5%.
Однако в действующих нормативных правовых актах, влияющих на ценообразование в строительстве, имеется целый ряд пробелов и недоработок, отметил член Высшей аудиторской палаты Михаил Бортник. В частности, отсутствуют четкие критерии и прозрачность отбора базовых предприятий-поставщиков, на основании которых в дальнейшем ведется наблюдение за ценами и обеспечивается сметно-нормативная база в строительстве.
Это касается мониторинга цен на стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование. При этом компании не несут ответственности за непредставление установленной формы отчетности (1-СМИО)", - отметил Бортник.
Также установлены недостатки в законодательстве о государственных закупках. В частности, правила проведения госзакупок не учитывают положения о реализации проектов строительства в соответствии со сметой подрядчика (офертой).
Кроме того, действующее законодательство позволяет в случае корректировок и удорожаний проектов строительства с сохранением технологии и конструктивной части увеличивать также сумму договоров об оказании услуг технического и авторского надзора. Это приводит к дополнительной нагрузке на бюджет, несмотря на тот же объем надзорных услуг", - говорится в заключении госаудита.
В государственном банке проектов строительства, который был создан, чтобы исключить факты завышения стоимости при возведении идентичных объектов, имеется 6706 проектов. При этом по 5665 из них (84,5%) отсутствуют авторские (имущественные) права на их использование.
В целом из-за отсутствия действенных инструментов и нормативных требований по применению проектов данного госбанка они используются крайне редко. С января 2021 года запрошено и передано всего 55 проектов, что составляет 5% от количества проектов с наличием авторских прав, сообщили в палате.
Эти проекты разрабатываются за счет бюджетных средств, попадают в наш каталог, но из-за того, что авторские права не переданы, они не могут повторно применяться. Если заказчик в лице бюджетной или квазигосударственной организации платит деньги за разработку определенного продукта, он должен полностью переходить в собственность заказчика. Сейчас из-за этого тормозится повторное применение уже готовых проектов. Как вы собираетесь решать этот вопрос?" - обратился Алихан Смаилов к представителям уполномоченных госорганов.
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова прокомментировала, что на сегодняшний день нет юридических проблем изначально при заключении договора прописать пункты о передаче имущественных прав. Это больше вопрос дисциплины со стороны госорганов. В этой связи она отметила необходимость разработать типовую форму договора по бюджетным проектам, чтобы этот пункт соблюдался по умолчанию.
Госаудит также выявил нарушения и недостатки при реализации конкретных инфраструктурных проектов, отражающие существующие системные проблемы в отрасли. В частности, по проекту строительства мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе ВКО произошло удорожание более чем на 31,2 млрд тенге, или на 104%. Стоимость центра гематологии в Усть-Каменогорске возросла с 32 до 72 млрд тенге, то есть на 125%.
Всего государственным аудитом выявлены:
- финансовые нарушения на 1,3 млрд тенге;
- неэффективное планирование и использование бюджетных средств - более чем на 14,2 млрд тенге;
- экономические потери и упущенная выгода - 530 млн тенге.
Также установлено 26 системных недостатков и 88 процедурных нарушений.
Материалы по 21 факту с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы.
Ранее госаудит сообщил о финансовых нарушениях на 274,4 млн тенге, выявленных во время проверки автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" за 2019-2023 годы.
29.08.2024, 11:25 70456
В Алматы создадут карту оползневого риска для городских рек
Фото: telegram/Almaty_akimdigi
Рассказать друзьям
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разработают карту оползневого риска на основных реках, протекающих через город, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.
Как сообщил временный руководитель управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы Темирлан Жапарбек, с марта по июль проведены анализ проблем по оползням и обследования предгорной местности.
Запланирована разработка карты оползневого риска для рек Улкен Алматы, Киши Алматы, Каргалы и Аксай. Карта поможет ограничить застройку на опасных участках и запретит выдачу разрешений на строительство. Проект реализуется в течение трех лет", - уточнили в акимате.
Также готовятся решения для ликвидации существующих оползнеопасных зон, которые завершат до конца года.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.08.2024, 09:01В Казахстане отмечают День Конституции 30.08.2024, 09:2314211Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2024, 09:2712936С Днем Конституции! 30.08.2024, 10:2010401Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет 30.08.2024, 11:527976В Казахстане выделят 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям 23.08.2024, 20:01287406Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29265811Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17263021Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10257936Холодную воду отключат в двух районах Алматы 23.08.2024, 11:32210911В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии 31.07.2024, 09:28458476Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 31.07.2024, 12:34363336Более $12 млрд инвестиций привлек Казахстан через МФЦА 31.07.2024, 19:14325941В Минкультуры прокомментировали скандал в театре оперы и балета имени Абая в Алматы 02.08.2024, 09:40311241ДТП на Талгарском тракте: один из пострадавших скончался 03.08.2024, 10:42307211Жители Усть-Каменогорска ощутили подземные толчки силой 2-3 балла
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?