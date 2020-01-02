Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане вступила в силу норма об установлении инвалидности на 5 лет по ряду заболеваний, передает Kazakhstan Today.

Министерство труда и социальной защиты населения РК в конце 2019 года внесло изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), утвердив перечень заболеваний, при которых инвалидность взрослым будет устанавливается сроком на 5 лет. Документ вступил в силу с января 2020 года.

Ранее Координационный совет в области социальной защиты инвалидов, куда входят представители общественных объединений лиц с инвалидностью, неоднократно отмечал неудобства, связанные с необходимостью частого прохождения переосвидетельствования по заболеваниям с неблагоприятным реабилитационным прогнозом, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В этой связи разработан перечень из 19 заболеваний с выраженными нарушениями функций организма, с сомнительным или неблагоприятным реабилитационным прогнозом, по которым инвалидность может быть установлена сроком на 5 лет. В их числе - злокачественные новообразования с выраженными явлениями интоксикации, умеренная умственная отсталость, шизофрения с выраженным нарушением психики, сахарный диабет со значительно выраженным множественным нарушением функций органов и систем организма, хроническая болезнь почек V стадии и другие.

Инвалиды с данными показаниями будут проходить переосвидетельствование один раз в 5 лет. Ранее лицам старше 18 лет инвалидность устанавливалась сроком на 1 год, 2 года либо бессрочно. Наряду с этим расширен действующий перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования. В перечень дополнительно включены ампутационная культя нижней конечности на фоне сахарного диабета и синдрома Лериша; умеренная умственная отсталость (имбецильность) и соответствующая степень слабоумия различного генеза, двигательные нарушения со стойкими выраженными парезами конечностей (гемипарез, парапарез, трипарез, тетрапарез) и выраженными генерализованными гиперкинезами, в случаях первичного установления инвалидности в возрасте до 16 лет по указанным заболеваниям. Кроме того, расширен перечень медицинских показаний, при которых ребенок до 16 лет признается инвалидом. В действующий перечень показаний для установления инвалидности сроком на 5 лет включены: детский аутизм, синдром Аспергера, атипичный аутизм, а также при повторном переосвидетельствовании сахарный диабет 1 и 2 типа и др.

Инвалидность до 16 лет будет устанавливаться при наследственных заболеваниях кожи, синдромах Дауна и Ретта, прогрессирующих мышечных дистрофиях, врожденных миопатиях и при повторном переосвидетельствовании детей с аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и т.д. Также регламентирован порядок переосвидетельствования ранее установленного срока инвалидности и утраты трудоспособности при изменении состояния здоровья. Теперь на досрочное переосвидетельствование инвалиды будут направляться не только при ухудшении состояния здоровья, но и при его улучшении.

Еще одним нововведением является использование средств аудио- и видеозаписи при проведении заседаний служб МСЭ, отметили в МТСЗН.

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