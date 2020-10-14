В Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - 7 октября 2020 года приказом министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" был введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа (СНГ) автомобильным транспортом, передает Kazakhstan Today.



В пресс-службе Министерства энергетики РК уточнили, что запрет вывоза СНГ введен сроком на три года.



"Ранее аналогичный приказ был введен в 2017 году также сроком на три года. Так, например, в 2017 году в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения СНГ для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении СНГ на внутреннем рынке РК. Отдельные газосетевые организации осуществляли незаконный вывоз за пределы РК удешевленного СНГ, предназначенного для обеспечения нужд внутреннего рынка. Незаконный вывоз СНГ газосетевыми организациями за пределы РК осуществляется автомобильным транспортом, поскольку он практически неконтролируемый", - пояснили в пресс-службе ведомства.



После принятия приказа о запрете в 2017 году, ситуация по поставке СНГ на внутреннем рынке стабилизировалась, также сведения о наличии фактов попыток вывоза СНГ за пределы РК автомобильным транспортом от пограничных и таможенных служб РК не поступали.



"Таким образом, принятие настоящего приказа направлено на недопущение незаконного вывоза СНГ за пределы страны и недопущение дефицита СНГ на внутреннем рынке, в связи с несоизмеримой разницей внутренних утвержденных цен и экспортных цен", - добавили в Минэнерго РК.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства