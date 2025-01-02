В Казахстане введено лицензирование спецсоцуслуг

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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2025 года в Казахстане вводится лицензирование специальных социальных услуг (ССУ) в сфере социальной защиты населения.





Это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере. По результатам предлицензионного анализа, проведенного Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты, установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют 72,3%. Введение лицензирования является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг", - пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.





Лицензирование направлено на: повышение качества предоставляемых услуг; гарантию безопасности и защиты прав услугополучателей; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.





За 11 месяцев в результате проведенных 167 проверок 148 субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 15 штрафов на общую сумму 1,75 млн тенге", - сказал председатель комитета Толеген Оспанкулов.





Он подчеркнул, что качество ССУ напрямую зависит от двух основных факторов: уровня профессиональной квалификации сотрудников и соответствия организаций, оказывающих услуги, установленным требованиям.





На сегодняшний день по республике насчитывается 12,7 тыс. соцработников в сфере социальной защиты населения. Из них всего 12% имеют профильное образование и 88% - медицинское, педагогическое, экономическое и другое", - сказал глава комитета.





По его словам, для повышения качества кадров в этом году разработан профстандарт, устанавливающий требования к социальным работникам. Более 8,3 тыс. соцработников уже в т.г. прошли профильное обучение и получили сертификаты. С 2025 года внедряется реестр соцработников, где будут отражаться все данные, касающиеся их профессиональной компетенции. Также в этом году соцработники смогут пройти переподготовку и повышение квалификации на базе 14 вузов республики, имеющих специализированные кафедры, с которыми Министерством труда и соцзащиты заключены меморандумы. Для решения вопросов создания в организациях, оказывающих ССУ, надлежащих условий с 2025 года внедряется лицензирование.





Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления ССУ и соответствующего санитарным правилам, правилам пожарной безопасности; наличие необходимой материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых услуг; наличие штата сотрудников; обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения и др.





С октября 2024 года территориальными департаментами комитета проводится предлицензионный анализ, в ходе которого установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, полностью соответствуют условиям лицензирования 72,3%.





Местными исполнительными органами проводится работа по приведению государственных центров оказания спецсоцуслуг в соответствие с установленными требованиями.





При этом из числа организаций неправительственного сектора, предоставляющих ССУ, выявлено 86 объектов, не имеющих актов пожарной безопасности, 70 не имеют заключений СЭС, здания 87 организаций не обеспечены доступом для лиц с инвалидностью.





Мы продолжаем отрабатывать вопросы подготовки к лицензированию с акиматами и НПО, оказываем необходимые консультации и сопровождение в части прохождения предлицензионного контроля. Лицензирование организаций позволит в первую очередь обеспечить качество оказываемых ССУ, во-вторых, обеспечит эффективность социальной реабилитации лиц с инвалидностью и иных категорий услугополучателей с дальнейшей их интеграцией в жизнь общества", - подчеркнул Оспанкулов.