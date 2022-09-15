В Казахстане введены специальные элементы для госномеров автомашин

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Номерные знаки автомашин теперь должны иметь специальные элементы. С 1 сентября текущего года введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Министерства торговли и интеграции РК, в стандарте прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации (подделок).
Стандарт разработан РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК и прошел экспертизу в "КазСтандарт" КТРМ МТИ РК. Стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что к дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.
Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, и они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по информации МТИ, введение в действие СТ РК 986-2022 не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета.