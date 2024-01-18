17.01.2024, 11:11 68506
В Казахстане выявили свыше 150 долгостроев на 2,44 трлн тенге
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Антикоррупционная служба выявила 156 долгостроев на сумму 2,44 трлн тенге.
Среди них - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Чунджа и дом культуры в селе Жамбыл Райымбекского района Алматинской области. На их строительство ранее было выделено более 2,3 млрд тенге, но в эксплуатацию объекты так и не сдали", - сообщает телеканал "Хабар 24".
Также Антикоррупционная служба взяла под контроль не сданные в сроки строительные объекты в Атырауской области.
В поле зрения правоохранителей попал дом культуры в селе Сарытогай Махамбетского района. Начатое в 2017 году строительство не завершено до сих пор. На возведение объекта из бюджета выделяли 260 млн тенге. За невыполнение обязательств подрядчика оштрафовали, а работу должна завершить уже другая компания. И это не единичный случай в регионе", - информирует телеканал.
Отмечается, что всего в карту коррупционных рисков вошли восемь объектов, которые строятся за счет бюджетных средств.
Напомним, в Алматы в ноябре прошлого года начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства в Алматы.
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18.01.2024, 12:23 1326
В Казахстане из плана приватизации исключили KEGOC и QazaqGaz
Фото: kegoc.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписали постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы".
Разделы "Акционерное общество "Национальная компания QazaqGaz" и "Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC исключить", - сообщает в тексте документа.
Также согласно постановлению в перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, добавили несколько компаний. В частности, ТОО "Тегис Мунай", в составе которого ТОО "Мангышлак Мунай".
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 1 сентября 2022 года, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына". В августе прошлого года QAZAQ AIR выставили на приватизацию.
18.01.2024, 11:14 6341
В Алматы 2 февраля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета
Также пройдет международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2 февраля 2024 года в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT бизнеса и экспертов цифровой отрасли.
В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards.
18.01.2024, 10:55 7421
Какие вопросы обсудят на совместном заседании палат парламента
Фото: parlam.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента РК Акмарал Альназарова рассказала, что планируют обсудить на совместном заседании палат парламента.
Ожидается, что будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Республики Казахстан, которые определяются Организацией Объединенных Наций. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства, поэтому в повестку дня завтра в рамках 53-й статьи Конституции планируется это согласование", - рассказала депутат сената.
Она не сообщила, в какую именно страну планируют направить миротворческие силы.
В принципе, это имеющийся опыт, Казахстан периодически направляет свои миротворческие силы, поэтому это работа в плановом порядке", - добавила Акмарал Альназарова.
Сенатор отметила, что подробности сообщат завтра на совместном заседании палат парламента.
Как сообщалось ранее, совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 19 января в 10.00 в городе Астане.
18.01.2024, 10:17 12156
Новый терминал аэропорта Алматы готов на 87%
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщили в пресс-службе правительства.
Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта", - сказал Алихан Смаилов.
Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. По его словам, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года.
В целом за прошлый год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тысяч тонн.
Премьер-министр подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.
Напомним, расширение и модернизация международного аэропорта Алматы финансируется с участием Евразийского банка развития (ЕАБР). В сентябре 2021 года ЕАБР в составе синдиката кредиторов присоединился к проекту расширения и модернизации международного аэропорта Алматы. Сумма финансирования ЕАБР составляет $40 млн. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с TAV Airports. Проект был отмечен международной премией IJGlobal Awards по итогам 2021 года как сделка года - DFI Deal of the Year.
Развитие аэропорта Алматы имеет стратегическое значение для города, для авиатранспортной отрасли республики и всего региона Центральной Азии. Повышение транзитных мощностей, улучшение логистических возможностей и расширение маршрутов способствуют развитию Евразийского транспортного каркаса и устойчивому экономическому росту страны. Кроме того, проект позволит создать новые рабочие места, что даст высокий социальный эффект", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Новый терминал станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). При строительстве нового терминала используется передовой международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.
Проект демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС. В синдикат кредиторов входят: ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
18.01.2024, 08:11 16506
Токаев прибыл с официальным визитом в Италию
Фото: Акорда
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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию, сообщила пресс-служба Акорды.
В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель папы римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота почетного караула.
18 января Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у папы римского Франциска.
17.01.2024, 17:22 60286
В Жамбылской области земли аффилированного с Болатом Назарбаевым рынка вернули государству
Фото: gov.kz
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Тараз. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Признаны недействительными и отменены договоры купли-продажи участков за № 81 и № 82 от 24.07.2007 года между ТОО "Карасай БН-Тараз" и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договоры ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что постановление суда вступило в законную силу.
Как пояснили в прокуратуре, в 2004 году ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2".
При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащим особой охране, переданы под обслуживание рынка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2022 году депутат заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.
17.01.2024, 15:53 65446
Казахстан и Кыргызстан проведут переговоры по воде
Будут обсуждаться вопросы межвегетационного и вегетационного периода, а также соглашение по объему воды для Жамбылской области
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале этого года Республика Казахстан и Кыргызская Республика проведут переговоры по водным запасам, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Мы в начале февраля в Шымкенте встречаемся, будем обсуждать вопросы межвегетационного и вегетационного периода", - проинформировал министр.
По его словам, соглашение по объему воды, который будет получать Жамбылская область, планируется обсудить с кыргызской стороной в марте.
Нуржигитов отметил, что на гидротехнических сооружениях, которые используются для подачи воды в Казахстан, казахстанская сторона проводит ежегодные работы по техническому содержанию ирригационных систем и гидротехнических сооружений.
На это выделяется порядка 100 млн тенге ежегодно. На объектах двойного пользования Кыргызстан выделяет такие же деньги", - добавил министр.
Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора.
В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова озвучила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.
Эти же данные приводит Евразийский банк реконструкции и развития. В своем докладе ЕАБР спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.
О системных проблемах в сфере водных ресурсов также рассказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин. По его словам, водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.
Слова депутата подтверждают исследования. Агентство Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat сообщало, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
17.01.2024, 15:34 66801
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 19 января
Ерлан Кошанов подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития и определена тактика дальнейших действий. В течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
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