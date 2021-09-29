На 20% за год выросла смертность при пожарах в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 8 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 7515 пожаров, что на 7,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Однако при снижении общего числа пожаров, число погибших возросло на 20%, травмированных на 18%.

Погиб 251 человек (+20,6%), получили травмы различной степени тяжести 217 человек (+18,5%). Материальный ущерб от пожаров составил 6,5 млрд тенге (+90,6%). Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе (58%) и на транспорте (18,5%)", - рассказали в пресс-службе правительства РК.

По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, наиболее сложная ситуация в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, где количество пожаров и погибших людей превышает среднереспубликанские показатели в 2-3 раза.

Он также проинформировал, что в стране продолжается работа по законодательному урегулированию вопроса эффективного контроля за эксплуатацией бытовых газовых баллонов.

Ситуация осложнена тем, что население, использующее старые и просроченные баллоны, в нарушение требований безопасности привычно заправляет свои баллоны на ближайших автогазозаправочных станциях", - пояснил министр.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева разрабатывается дорожная карта по обеспечению пожарной безопасности.

В документе будут предусмотрены вопросы современного оснащения техникой пожарных постов, развития добровольных противопожарных формирований, улучшения социальных гарантий и льгот добровольным пожарным, усиления требований пожарной безопасности к вводимым в эксплуатацию объектам с массовым пребыванием людей, жилым и высотным зданиям.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами до 20 октября подготовить и внести на рассмотрение согласованный проект дорожной карты по обеспечению пожарной безопасности.

МЧС совместно с акиматами поручено усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов дано поручение обеспечить системный контроль и ужесточение требований к безопасности эксплуатации газового оборудования и бытовых баллонов.

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