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Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане за четыре года мерам противодействия экстремистам обучено более 800 полицейских. Об этом, а также о других мероприятиях по профилактике религиозного экстремизма и терроризма в интервью Kazakhstan Today рассказали в Министерстве внутренних дел.

Kazakhstan Today: Как Вы на данный момент оцениваете угрозу экстремизма и терроризма внутри страны?

МВД: Оперативная обстановка в стране в сфере противодействия экстремизму и терроризму стабильна и контролируема. Вместе с тем, угрозы экстремизма и терроризма в мире высоки. Их возникновению в первую очередь способствуют факторы, связанные с перемещением иностранных боевиков из сирийско-иракской зоны в другие "горячие точки" и их возвращением в страны исхода.

Kazakhstan Today: Какие меры принимаются по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма? Как Вы оцениваете эффективность проведенной работы?

МВД: Органами внутренних дел (ОВД) в соответствии с Государственной программой по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы, Концепцией государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы продолжено участие в комплексе информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

Kazakhstan Today: Каковы итоги проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении? Как Вы оцениваете уровень их защищенности и готовность ответственных лиц к реагированию на террористические угрозы?

МВД: Одним из этапов повышения роли ОВД в сфере противодействия терроризму является передача полиции в 2013 году полномочий по контролю за антитеррористической защитой объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО).

Так, за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению защиты внутренних объектов в 2018 году составлено 827 административных материалов. Привлечено к ответственности более 600 руководителей и собственников, а также 28 субъектов охранной деятельности, обеспечивающих охрану объектов.

Наряду с проверками, среди руководителей и персонала объектов в формате брифингов, встреч и лекций проводится разъяснительная работа по соблюдению антитеррористического законодательства. В прошлом году такой работой было охвачено свыше 12 тыс. руководителей и собственников, а также учебными мероприятиями - более 140 тыс. человек из персонала объектов УТО.

Kazakhstan Today: Какая работа ведется в колониях для недопущения распространения деструктивных течений и идеологии?

МВД: Повышенное внимание МВД уделяется вопросам профилактики распространения радикальной идеологии, в том числе в исправительных учреждениях, где используется мировой опыт и новые методики. К примеру, в 2017 году в системе УИС созданы группы по организации теологической реабилитационной работы среди осужденных из числа психологов и специалистов-теологов.

МВД совместно с госорганами и НПО проводится работа по разъяснению осужденным и следственно-арестованным традиционных религиозных учений и социальной опасности экстремистских и террористических идей

Kazakhstan Today: Какие выводы и действия последовали после совершенных в городах РК терактов в предыдущие годы (например, 18 июля 2016 года в Алматы)?

МВД: Антитеррористические учения и тренировки - это важнейший элемент системы подготовки сотрудников правоохранительных, специальных и иных государственных органов к реагированию на террористические угрозы, а также минимизации и ликвидации их последствий. Ежегодно ОВД принимают участие в командно-штабных, оперативно-тактических антитеррористических учениях, раздельных тренировках и учебных экспериментах под руководством Антитеррористического центра РК.

Kazakhstan Today: Расскажите о международном сотрудничестве по противодействию экстремизму и терроризму. Каковы планы в данном направлении на текущий год?

МВД: В сфере противодействия экстремизму и терроризму МВД сотрудничает с международными антитеррористическими структурами ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ, а также международными НПО.

Kazakhstan Today: Какие меры принимаются для повышения эффективности выявления и пресечения фактов религиозного экстремизма и терроризма?

МВД: В Казахстане в предыдущий период в рамках Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы реализован эффективный комплекс мер законодательного и организационно-практического характера, который позволил поднять на новый уровень всю общегосударственную систему.

В частности, с использованием зарубежного опыта и привлечением экспертов проводились курсы переподготовки сотрудников, задействованных в противодействии экстремизму и терроризму. За четыре года обеспечено обучение и повышение квалификации более 800 сотрудников ОВД, задействованных в противодействии экстремизму и терроризму, из них около 200 - в зарубежных учебных центрах.

В марте 2018 года постановлением правительства была утверждена новая пятилетняя Государственная программа на 2018-2022 годы, которая вобрала в себя передовой мировой опыт. Основная часть ее мероприятий направлена на развитие системы ранней профилактики экстремизма и терроризма в обществе.

Изложенные отдельные аспекты деятельности ОВД в сфере противодействия терроризму и экстремизму не охватывают весь широкий спектр задач и функций, выполняемых полицией в этом направлении. В данной информации освещены наиболее актуальные стороны вопроса.

Kazakhstan Today: Каковы планы в данном направлении на текущий год?

МВД: На современном этапе крайне важны взаимодействие и своевременное реагирование на меняющиеся вызовы и угрозы. Задача всех государственных органов Республики Казахстан содействовать мерам по борьбе с терроризмом.

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