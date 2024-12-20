В Казахстане за два года возвращено более 12 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 12,1 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель возвращено государству с 2022 года, сообщает Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза.





По данным комитета, землепользователи приступили к освоению земель на площади 3,7 млн га. Из возвращенных в государственную собственность земель на сегодня перераспределены 4,8 млн га земель.





Вместе с тем рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель переформатирована в республиканскую комиссию. Основной ее задачей является контроль за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.





Кроме того, в настоящее время с учетом поручения президента прорабатывается вопрос продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции, обеспечивающих уплату налогов, привлечение инвестиций и развитие соответствующих сельских территорий.