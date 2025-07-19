18.07.2025, 17:37 64886
В Казахстане заготовлено более 11 млн тонн кормов
На период зимовки предстоит заготовить 24,5 млн тонн сена
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках подготовки к зимовке 2025-2026 годов в регионах заготовлено 11,4 млн тонн кормов, сообщили в пресс-службе МСХ РК.
В текущем году посевные площади кормовых культур составили 3,3 млн га, что почти на 128 тыс. га больше, чем в 2024 году (3,2 млн га).
В целом на период зимовки предстоит заготовить 24,5 млн тонн сена, 1,7 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,6 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса.
По оперативной информации акиматов, на 18 июля в регионах заготовлено 11,4 млн тонн кормов, в том числе 10,6 млн тонн сена (43,4% от плана) и 740 тыс. тонн сенажа (43,5%).
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18.07.2025, 18:30 59281
Казахстанская делегация приняла участие во втором телевизионном фестивале стран ШОС в Китае
По итогам мероприятия была принята совместная декларация
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Сиань. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 16-17 июля в Сиане прошел 2-й телевизионный фестиваль стран ШОС. В церемонии открытия приняли участие порядка 300 представителей экспертных и дипломатических кругов из 19 государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В своем выступлении на открытии телефестиваля вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил что, Шанхайская организация сотрудничества является важнейшей международной платформой, объединяющей государства на основе принципов доверия, равноправия, взаимного уважения и культурного многообразия.
Вместе с тем рамках международного мероприятия прошла встреча с заместителем руководителя Главного государственного управления радио и телевидения КНР Донг Син, в ходе которой были обсуждены дальнейшие шаги расширения и укрепления медиасотрудничества двух стран.
По итогам мероприятия была принята совместная декларация фестиваля 2025 года.
18.07.2025, 16:40 67791
Казахстанских военнослужащих учат противостоять беспилотникам
Фото: Минобороны РК
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Сухопутных войсках учатся противостоять беспилотным угрозам. В столице на базе войсковой части 68665 проходит учебно-методический сбор инструкторов Сухопутных войск по стрельбе из гладкоствольного оружия по летающим мишеням, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Основное внимание уделяется подготовке бойцов к противодействию низколетящим воздушным целям, в том числе беспилотным летательным аппаратам. Занятия проходят под общим руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майора Мереке Кучекбаева", - уточнили в ведомстве.
В ходе сбора инструкторы Сухопутных войск осваивают практические действия по обнаружению и физическому уничтожению низколетящих и малоразмерных целей в составе расчетов и одиночно.
Как отметил начальник сбора подполковник Сергей Батурин, в современных условиях помимо других средств борьбы гладкоствольное оружие становится эффективным средством борьбы на конечной траектории полета дрона при атаке объекта.
При подготовке инструкторов особое внимание было уделено выработке эффективных приемов по своевременному обнаружению и уничтожению дрона, а также методике подготовки военнослужащих.
Сбор направлен на формирование профессионального ядра инструкторов, способных обучать личный состав с учетом вызовов современной войны. Это очередной шаг к повышению боеготовности Сухопутных войск и укреплению системы противодействия беспилотным угрозам", - отметили в Минобороны РК.
18.07.2025, 12:15 82056
Функции Агентства по финмониторингу расширили в Казахстане
Токаев подписал соответствующий указ
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения и дополнения в указ "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", передает корреспондент агентства.
В частности, согласно документу, положение дополнено следующими функциями:
- определение порядка, этапов и сроков проведения внеплановой аттестации;
- утверждение совместно с руководителями правоохранительных органов порядка и методов проведения психолого-социологического исследования;
- утверждение правил передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении агентства.
Кроме того, подчеркивается, что агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее новые функции появились у Минтуризма и спорта.
18.07.2025, 11:48 85116
Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта Исраила Сапарбая
Исраил Сапарбай внес большой вклад в развитие отечественной литературы
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, народного писателя Казахстана, кавалера ордена "Парасат" Исраила Сапарбая, сообщила пресс-служба Акорды.
Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
18.07.2025, 11:03 86996
В Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании комиссии по вопросам цифровизации рассмотрели направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного суперкомпьютера. Внимание уделено дальнейшей цифровой трансформации отраслей и работы госорганов на базе платформы QazTech, сообщили в пресс-службе правительства.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о создании инфраструктуры ИИ. Центр обработки данных госорганов переоборудован под запущенный суперкомпьютер. Для формирования институциональной среды в Казахстане утверждена концепция развития ИИ на 2024-2029 годы, разработан законопроект "Об искусственном интеллекте". Для подготовки кадров в сфере ИИ реализуются образовательные программы: AI Corporate, TUMO Center, AI People и др. Заслушаны данные о разрабатываемых цифровых решениях, таких как e-agent, egov AI, AI-терапевт, tax helper, SDU и Е-переводчик.
В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5-3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий. Испытания QazTech уже завершены на соответствие требованиям информационной безопасности, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и др.
Одновременно в рамках поручений главы государства все госорганы разрабатывают карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, "109" и социальные сети. Приоритет в рамках карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.
Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый суперкомпьютер, дает большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.
17.07.2025, 16:02 169966
Президент Казахстана подписал закон о развитии столицы и крупных городов
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов", сообщает Акорда.
Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения. Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства. Третий блок поправок - на внедрение института регистрации иностранцев. Четвертый блок поправок - на регулирование таможенных вопросов", - уточнили в пресс-службе.
Также пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.
Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов - тепла, энергии и воды. Седьмой блок поправок - на совершенствование процесса государственного аудита. Восьмой блок поправок - на совершенствование законодательства об оценочной деятельности", - добавили в Акорде.
Ранее сенат одобрил введение дизайн-кода для столицы и городов республиканского значения.
17.07.2025, 13:34 187866
В Казахстане намерены запустить пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерство внутренних дел РК разработали совместный приказ, в котором предусмотрен запуск пилотного проекта по онлайн-оформлению водительских прав в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Пилотным проектом предусмотрен запуск услуги по подаче заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн-формате и перевода исключительно в онлайн-формат замены водительских удостоверений в мобильном приложении "ЦОН" с учетом обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных согласно требованиям законов Республики Казахстан", - сообщается в документе.
Подчеркивается, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что справку для получения водительских прав теперь можно оформить онлайн.
17.07.2025, 12:45 147386
Премьер РК поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием водных ресурсов
Поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой, сообщили в правительстве.
На совещании обсуждена текущая водохозяйственная обстановка в южных регионах. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в настоящее время объем воды в водохранилищах составляет 19,2 млрд кубометров. Отмечено, что 98% объема поливной воды используется в пяти южных областях - Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, где осуществляется орошение 1,2 млн га угодий.
Согласно утвержденному плану, на текущий поливной сезон в указанных регионах планируется подать 10,1 млрд кубометров воды. По состоянию на 15 июля текущего года уже забрано 7 млрд кубометров, до конца вегетации предполагается забрать еще 3,1 млрд кубометров. По данным РГП "Казгидромет", текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в Алматинской области и области Жетісу в целях повышения оперативности и улучшения эффективности водообеспечения работает командированная группа представителей Министерства и РГП "Казводхоз".
По Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме.
В Туркестанской и Кызылординской областях вегетационный период в текущем году начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков. В условиях пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление сельскохозяйственных культур на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создало дополнительную нагрузку на источники орошения.
Внедрена система поочередного и ночного полива, что позволило оптимизировать расход воды и обеспечить равномерное орошение сельскохозяйственных угодий. Активно применяется повторное использование коллекторно-дренажной воды, способствующее экономии водных ресурсов и снижению антропогенной нагрузки на экосистему. Подключен вертикальный дренаж и насосные агрегаты, что обеспечивает стабилизацию уровня грунтовых вод и повышает эффективность мелиоративных мероприятий на орошаемых землях. Для координации работы по водообеспечению аграриев в Туркестанской области находятся заместители председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.
В ходе совещания министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов также доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах.
Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения. Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на совещании рассмотрены принимаемые меры по использованию ресурсов месторождений подземных вод для обеспечения питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей.
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