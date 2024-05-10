09.05.2024, 18:40 23331
В Казахстане запустили портал с историей героев Великой Отечественной войны
Сайт является вечным памятником подвигу казахстанцев
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации запустило портал batyrlargatagzym.kz. Основная цель проекта - обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории.
Как отметил глава государства на III заседании Национального курултая "Адал адам - Адал еңбек - Адал табыс", государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.
Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и вызвал большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала.
На сегодняшний день портал содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах. Мы надеемся, что к 80-летию Великой Отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах. Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы", - сообщили в Минкульте.
Портал - это результат общей совместной работы Министерства культуры и информации, государственных архивов, Министерства обороны, волонтеров и гражданского общества.
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09.05.2024, 16:11 28166
Талдыкорганской авиабазе присвоили имя военного летчика Сергея Луганского
Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
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Талдыкорган. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганской авиабазе присвоили имя военного летчика, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Сергея Даниловича Луганского, сообщает пресс-служба акима области.
Также на территории авиабазы установлен бюст героя войны.
Ваша воинская часть, имеющая долгую и славную историю, включая участие в боевых действиях в Афганистане, сегодня считается одной из лучших в Военно-воздушных силах страны. Во многом это заслуга вас, авиаторов, постоянно повышающих уровень своей профессиональной подготовки, летного мастерства и выучки. Патриотизм, следование ратным традициям, дисциплинированность и искренняя преданность выбранному делу - это те качества, которые отличают каждого из вас, став прочной основой успеха талдыкорганской авиабазы. Поэтому глубоко символично, что теперь этот стратегически важный объект будет носить имя дважды Героя Советского Союза Сергея Даниловича Луганского", - заявил, обращаясь к участникам церемонии, аким области Жетысу Бейбит Исабаев.
Своими воспоминаниями, связанными с талдыкорганской авиабазой, в интервью журналистам поделился Герой Советского Союза, "Халық қаһарманы" Токтар Аубакиров, который совершал вылеты с данной базы на самолете Су-30 СМ.
Сегодня знаменательное событие - талдыкорганской авиабазе присвоено имя дважды Героя Советского Союза Сергея Даниловича Луганского. Человека легендарнейшего. Будучи мальчишкой, я, можно сказать, воспитывался на его примере. И сейчас это решение присвоить авиабазе имя легендарного летчика очень важно в патриотически-воспитательных целях. Между тем это накладывает двойную ответственность и на молодых летчиков, которые еще будут здесь служить в будущем, и на тех, которые сейчас летают. Еще раз поздравляю всех жителей региона с праздником, с Днем Победы", - сказал знаменитый первый казахстанский летчик-космонавт.
Сегодня в Казахстане празднуют 79 лет с того дня, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией. Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в честь праздника посетил военный парад на Красной площади в Москве.
09.05.2024, 15:13 30696
Президент Казахстана посетил военный парад на Красной площади в Москве
Фото: Акорда
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве, сообщает Акорда.
Глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщает пресс-служба президента.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Сегодня в Казахстане празднуют 79 лет с того дня, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
В честь праздника алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков.
08.05.2024, 11:41 88151
Токаев почтил минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны
Фото: Акорда
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Акорды.
Затем президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
В ходе беседы с участниками церемонии президент поздравил ветеранов с Днем Победы.
07.05.2024, 14:28 130791
Цены на бензин и дизтопливо изменились для иностранцев в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен.
Цены с учетом НДС установлены в следующем размере:
- бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93 - 245 тенге за литр;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 315 тенге за литр.
При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, бензин Аи-92 и Аи-93 будет стоить 205 тенге за литр (в объеме до 100 литров в сутки).
По такой же цене его можно будет купить (в объеме до 300 литров в сутки) при предъявлении выданных в Республике Казахстан водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы.
Дизельное топливо в объеме до 100 литров в сутки при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, будет стоить 295 тенге за литр.
При предъявлении выданных в РК водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы в объеме до 300 литров в сутки - 295 тенге за литр.
Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане пресекли более 170 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов.
В марте Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива.
07.05.2024, 13:15 133731
Граждан Таджикистана предупредили об усиленных проверках в казахстанских аэропортах
Фото: МИИР РК
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Душанбе. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с введенными в международных аэропортах Республики Казахстан усиленными мерами безопасности Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует своим гражданам перед отъездом в Казахстан иметь с собой все необходимые документы, сообщает пресс-служба ведомства.
В случае проверок при прохождении пограничного и таможенного контроля по прибытии в Казахстан гражданам Таджикистана нужно быть готовыми ответить на вопросы, связанные с целью и сроками поездки, местом проживания, наличием в Казахстане знакомых или родственников, предоставив в случае необходимости их адрес проживания и контактные телефоны", - предупредили в МИДе Таджикистана.
В случае возникновения сложностей граждане Таджикистана могут обратиться:
- в посольство Таджикистана в Казахстане, по телефону или WhatsApp +7 776 176 00 43 либо по электронному адресу [email protected];
- в генеральное консульство страны в Алматы, по телефону +7 777 588 31 15 (WhatsApp) или электронному адресу [email protected].
Напомним, 23 марта в подмосковном Крокусе произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек, из них шестеро - дети. Здание концертного зала было почти полностью разрушено из-за возникшего после взрывов пожара. Исполнителей теракта - граждан Таджикистана задержали в Брянской области. После этого в России усилили проверки иностранных граждан, а также ограничили въезд гражданам Таджикистана.
В МИД Казахстана порекомендовали находящимся в России казахстанцам носить с собой документы.
07.05.2024, 11:32 139841
Количество авиарейсов между Казахстаном и Египтом увеличат с 14 до 48 в неделю
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проведены двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Египта. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону возглавил заместитель государственного секретаря по воздушному транспорту авиационной администрации Министерства авиации Египта Хешам Абдель Басет, сообщили в КГА.
По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.
Также было увеличено количество назначенных перевозчиков. Казахстанская сторона к действующим перевозчикам "Эйр Астана" и SCAT назначила авиакомпанию Fly Arystan на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам EgyptAir, EgyprAir Cargo и Air Cairo назначила Red Sea и Nile Air.
Вместе с тем согласно достигнутым договоренностям авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.
На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.
07.05.2024, 09:06 146701
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: Акорда
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране. В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу - это священная обязанность каждого ответственного гражданина", - сказал президент.
Он отметил, что Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.
Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма. Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих - неизменные приоритеты государственной политики. Да здравствуют наши Вооруженные силы!" - сказал Токаев.
Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
07.05.2024, 09:00 131506
В Казахстане отмечают День защитника Отечества
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 7 мая отмечают День защитника Отечества.
7 мая 1992 года был подписан указ о создании национальных Вооруженных сил. В октябре 2012 года парламент рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому 7 мая - День защитника Отечества был объявлен государственным праздником. Он является выходным днем в стране.
В этот день принято поздравлять военнослужащих. Стоит отметить, что в рядах Вооруженных сил Казахстана служат и женщины, поэтому День защитника Отечества является и праздником женщин-военнослужащих.
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