В Казахстане завершились учения "Нерушимое братство-2024" Дополнено
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на учебном полигоне "Берег" завершились командно-штабные учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними задачи. В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. Особое внимание в ходе учений уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами, что позволяет вывести межведомственное и международное взаимодействие на качественно новый уровень", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на учения были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.
Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь", - добавили в министерстве.
Дополнено 05.10.2024, 21.00
Начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков сообщил, что в ходе учения были задействовались контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, информирует объединенный пресс-центр ОДКБ учения "Нерушимое братство-2024".
На всех этапах учения отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия, применения БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Сегодня мы наблюдали за действиями подразделений вооруженных сил, других силовых структур, органов правопорядка и чрезвычайных служб. Отмечу, что участники учения показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Сделан еще один шаг к совершенствованию оперативной совместимости миротворческих контингентов наших стран", - заявил он.
Андрей Сердюков подчеркнул, что успехи, достигнутые в учении - это результат серьезной подготовки миротворцев, их умения бороться и побеждать в сложных условиях.
Дальнейшее совершенствование состава миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности Организации в ближайшие годы. Значение миротворческого направления растет. Развитие этого компонента предполагает повышение готовности воинских формирований к участию в международных миротворческих операциях как с целью поддержания мира и безопасности в зонах конфликтов, так и с целью защиты интересов наших стран и Организации. Результаты совместных учений свидетельствуют о нашей готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз", - добавил он.
Напомним, командно-штабные учения проводились в Казахстане с 1 по 5 октября.