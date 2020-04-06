Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Госкомиссии по чрезвычайному положению,передает Kazakhstan Today.

Принятые в нашей стране жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52% прироста 28 марта до 12% за вчерашние сутки. Это позволяет нам снизить резкие нагрузки на санитарные и медицинские службы и более эффективно оказывать помощь заболевшим и контактным лицам. Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране. Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель - май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших", - сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на странице в Facebook.

По данным министра, "в дальнейшем, в летние месяцы, эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года".

Для оказания этой помощи уже сейчас развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также около 7300 так называемых провизорных коек для пациентов с подозрением на нее. Также готовы и уже работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови (ЭКМО).





Министерство здравоохранения внесло предложение о необходимости срочного строительства как минимум трех быстро возводимых инфекционных больниц (по 200-300 мест на первом этапе) в крупных городах - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Планируется в кратчайшие сроки (15-20 дней) завершить строительство", проинформировал Е. Биртанов.

Такие меры позволят укрепить возможности нашей страны в реагировании и ликвидации не только последствий пандемии коронавируса сейчас, но и в возможных эпидемиях в последующем", - заключил министр.

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