В КЧС опровергли информацию из соцсетей о пожаре в столичном комплексе "Абу-Даби Плаза"

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК опровергли распространяемую в соцсетях информацию о пожаре на одном из столичных объектов, передает Kazakhstan Today.

Информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах о пожаре в "Абу-Даби Плаза" 25 марта 2019 года в городе Нур-Султан - недостоверная. Напоминаем гражданам, что распространение недостоверной информации влечет за собой ответственность", - говорится в сообщении ведомства.

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