Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Комитете гражданской авиации (КГА) МИР РК назвали причины приостановки авиарейсов KLM в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Высокий уровень конкуренции и экономическая ситуация - основные факторы решения авиакомпании КLМ по полетам в Казахстан. Решения авиакомпаний, в том числе и KLM, приостановивших свои полеты в нашу страну за последние годы, обусловлены экономическими причинами и не зависели от регулятивных факторов", - рассказали в ведомстве.

Так, согласно действующему Соглашению между правительством РК и правительством Королевства Нидерландов о воздушном сообщении от 27 ноября 2002 года, перевозчики каждой страны имеют право выполнять до семи рейсов в неделю без каких-либо ограничений. Более того, казахстанская сторона для предоставления более привлекательных условий предоставила авиакомпании KLM право на выполнение полётов с промежуточной посадкой на территории Казахстана и согласовала заключение код-шер соглашения с авиаперевозчиком "Эйр Астана".

По данным КГА, одной из причин изменения программы полетов авиакомпании KLM стал высокий уровень конкуренции на рынке Казахстан - Европа и агрессивная ценовая политика со стороны других перевозчиков, таких как Аэрофлот, Turkish Airlines, Россия, Международные авиалинии Украины, Белавиа, WizzAir, LOT - польские авиалинии, Finair, Эйр Астана, всего 9-10 авиакомпаний, которые ориентированы на один и тот же пассажиропоток.

По информации KLM, авиарейсы в Казахстан являются нерентабельными для компании с 2008 года, принося в среднем за один сезон $1,6 млн убытков. Даже учитывая очень высокий уровень загрузки в летний сезон 2017 года, составивший свыше 90% загрузки, авиакомпания KLM закончила данный период с отрицательным финансовым результатом. В мировой практике авиарейсы с средней загрузкой выше диапазона 65-70% выходят на точку безубыточности.

Другими причинами стали переход к свободно плавающему курсу национальной валюты и повышение стоимости билета в тенге и высокие операционные расходы авиакомпании на выполнение рейсов, в том числе и авиационного топлива.

Кроме этого, группа компаний Air France/KLM в настоящее время проходит достаточно сложный период своей деятельности и одновременно прекратила полеты не только в нашу страну, но и в ряд других государств, в связи с чем остановлены такие рейсы как Амстердам - Каир, Амстердам - Доха.

В профильном комитете добавили, что для сохранения прямого авиасообщения между Казахстаном и Нидерландами в текущем году с Посольством Нидерландов в Казахстане, официальными лицами и представителями авиакомпании KLM был проведен ряд встреч по продолжению полетов в Казахстан. Однако, несмотря на это, голландская сторона проинформировала, что решение по приостановлению рейсов в Казахстан является общей программой авиакомпании по оптимизации маршрутной сети по всему миру.

При этом доступ к глобальной маршрутной сети авиакомпании KLM казахстанских пассажиров сохраняется за счёт подписанного код-шер-соглашения между авиакомпаниями "Эйр Астана" и KLM.

"В целом такими же экономическими причинами обусловлено решение других перевозчиков, таких как "Австрийские авиалинии", "Бритиш эйр" в отношении полётов в Казахстан. Все права на выполнения полётов в Казахстан у них имеются, но приход на наш рынок ряда крупных глобальных перевозчиков, а также лоукост компаний ужесточил условия конкуренции", - пояснили в КГА.

Вместе с тем с начала текущего года открыты 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными авиакомпаниями (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China).

Число перевезенных пассажиров за январь - ноябрь 2017 года составило 6,8 млн человек, что на 23%, или на 1,3 млн пассажиров больше показателя аналогичного периода 2016 года (5,5 млн человек).

За январь - октябрь 2017 года аэропортами РК обслужено 12,2 млн пассажиров, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2016 года (10,2 млн человек).

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