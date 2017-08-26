В КГА прокомментировали падение самолета в Алматинской области

Астана. 26 августа. Kazakhstan Today - Исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК - главного государственного авиационного инспектора Тоты Амирова прокомментировала авиаинцидент, произошедший 25 августа в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

"В Казахстане только недавно и очень быстро начала развиваться private aviation - "частная авиация", которая входит в авиацию общего назначения или АОН. Согласно документам ИКАО и нормативно-правовым актам РК, воздушные суда (ВС) АОН - это ВС, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, использующих самолеты и вертолеты не за плату и не по найму. Это в основном владельцы частных воздушных судов, которые не занимаются коммерческой деятельностью, а выполняют полеты только для своих нужд", - написала Амирова в Facebook.

Эксперт пояснила, что "в отличие от коммерческой авиации, где в основном задействованы профессионалы, в "частной авиации" ответственность лежит на самом владельце воздушного судна, так как чаще всего он сам летает или нанимает личного пилота".

По данным Амировой, в Казахстане сейчас имеется 77 самолетов и вертолетов, состоящих в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК, которые не имеют сертификат эксплуатанта и свидетельства на право выполнения авиационных работ, но которые относятся к авиации общего назначения.

"И с каждым годом количество владельцев частных самолетов и вертолетов растет в геометрической прогрессии. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны риск для "любителей авиации", - отметила представитель КГА.

По ее словам, "Комитет гражданской авиации не проводит сертификацию и не выдает сертификат эксплуатанта для владельцев АОН". КГА только выдает им сертификат летной годности на основании Акта оценки о годности к эксплуатации, которую проводит ОЮЛ "КАМА", то есть Объединение юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Малой Авиации".

"Владельцы легких и сверхлегких самолетов и вертолетов сами долгое время упорно добивались внедрения международного права в области "частной авиации", и по закону теперь тоже должны нести ответственность. Выводы делать рано, Комиссия, надеемся, разберется и выяснит причину происшествия. Известно, что возгорания не было, самолет был в посадочном положении. Раненный пассажир доставлен на вертолете МЧС в больницу Алматы. КВС - пилот Анатолий Меньшиков погиб, он был одним из самых опытных пилотов в малой авиации, и это подтвердит любой летчик, кто его знает", - заключила Амирова.

Как сообщалось ранее, в Алматинской области 25 августа произошло крушение частного самолета малой авиации, принадлежащего ТОО "Олжа Бастау". На борту самолета находились два человека, один из них - пилот - погиб. Авиакатастрофа произошла в неконтролируемом воздушном пространстве - в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области.

"Тип самолета - МAULE М-7-260С, производство США. ТОО "Олжа Бастау" не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ, выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК. Эксплуатант ТОО "Олжа Бастау" относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК", - сообщили в пресс-службе МИР РК.

Просмотров: 2281