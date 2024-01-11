В КГД дали отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений

Заявление сделано в связи с отключением 9 января в 14.00 интернета

Рассказать друзьям

Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов МФ РК предоставили налогоплательщикам отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений.





В КГД в связи с отключением 9 января в 14.00 интернета и недоступности информационных систем в целях обеспечения прав налогоплательщиков на своевременное исполнение уведомлений органов государственных доходов сообщили следующее:





Приостановление расходных операций по банковским счетам производиться не будет по уведомлениям по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 28 декабря 2023 года, в случае их исполнения 10 января 2024 года.

Меры за несвоевременное исполнение уведомлений по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 9 января также применены не будут в случае их исполнения 10 января.





С 00.10 10 января технические работы в интернет-каналах КГД завершены, информационные системы работают в штатном режиме.