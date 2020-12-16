В КГД призвали не усугублять обстановку на границе с КНР

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Граждане, занимающиеся перевозкой товаров из КНР, предпринимают попытки усугубить обстановку на приграничной территории с целью возможности заезда на пункт пропуска без регистрации в системе электронной очереди, которые выражаются в создании транспортного коллапса на трассе республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

В КГД призвали соблюдать установленный порядок перемещения товаров через границу, в том числе в рамках системы электронной очереди.

Ранее для регулирования заезда на пункт пропуска была внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность процесса и снижение издержек. Теперь очередь можно заблаговременно бронировать на сайте GoCargo.kz через мобильное приложение. Система имеет "обратную" связь, оповещая перевозчиков через СМС-сообщения.

В системе можно просматривать весь список зарегистрированного автотранспорта, а также данные по автотранспортным средствам (АТС), которые ожидают заезд на текущий день.

Электронная очередь работает в штатном режиме. Всего с 23 октября по сегодняшний день проследовало через пункт пропуска по системе электронной очереди 1069 АТС, в среднем в день 23 в день.

Напомним, с начала пандемии Китай ввел ограничения на прием автотранспорта из Казахстана.

Ежедневно с казахстанской стороны принималось не более 20 АТС, в результате чего очередь в пункте пропуска "Нур жолы" растянулась более чем на 40 километров. Был принят ряд срочных мер. Инициированы переговоры - как на уровне центральных госорганов Китая, так и на уровне администрации СУАР Китая.

Закрытые в связи с введенным в республике режимом чрезвычайного положения пункты пропуска с Китаем были открыты.

С учетом опасений китайской стороны по обеспечению должной эпидемиологической безопасности на уровне правительства РК принято решение о введении бесконтактного механизма перевозки товаров до транспортно-логистического центра на казахстанской стороне с дальнейшим их перегрузом на отечественный транспорт и следованием в пункт назначения.

Эти меры позволили увеличить количество принимаемого Китаем транспорта.

Вместе с тем с 10 ноября китайская сторона ограничила прием автотранспорта с казахстанской стороны, при этом экспортные товары не принимаются.

Официальной информации о причинах снижения количества принимаемых АТС, а также о запрете на перемещение экспортных товаров от китайской стороны не поступало.

Государственными органами РК, в том числе посольством Казахстана в Китае продолжаются переговоры с китайской стороной по увеличению пропуска товаров и транспортных средств через пункты пропуска.

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