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В КГД рассказали о нормах беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

14.10.2020 6562
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - О нормах беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях рассказали в комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Нормы определены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".
 
Без уплаты таможенных платежей граждане Казахстана могут получать посылки стоимостью не более 200 евро и весом не более 31 килограмма. В случае превышения установленных норм, потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм. 
 
В качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года рассматриваются вес и стоимость каждой отдельной посылки. 
 

Например, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость которой 300 евро, подлежит таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также уплаты таможенных платежей по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (то есть 15 % от 100 евро) или если посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее составляет 35 килограммов (то есть больше весовой нормы на 4 килограмма), то обложению таможенными пошлинами подлежит 4 килограмма", - пояснили в комитете госдоходов.

 
Товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, подлежат таможенному декларированию. При таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в качестве пассажирской таможенной декларации могут использоваться документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза и сопровождающие международные почтовые отправления (CN 22, CN 23, СР 71, СР 72, Е1).
 
Стоимость товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, заявляется в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и сопровождающих такие международные почтовые отправления. При этом в качестве стоимости товаров для личного пользования рассматривается объявленная ценность международного почтового отправления только в случае, если она превышает стоимость товаров для личного пользования, указанную в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза. В стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию.
 
В отношении международных почтовых отправлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, срок временного хранения составляет шесть месяцев.
 
В ведомстве отметили, что, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" (Приложение №1), дальнейшее снижение норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования не предусмотрено.
 
В соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза международные почтовые отправления - посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза (ВПС), сопровождаются документами, предусмотренными актами ВПС, пересылаются за пределы таможенной территории ЕАЭС из учреждений международного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию ЕАЭС в учреждения международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС.
 

Ответственность за утрату международных почтовых отправлений, порчу (повреждение), недостачу вложений в международных почтовых отправлениях, недоставку или нарушение сроков пересылки международных почтовых отправлений в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвенции возлагаются на почтовые администрации", - подчеркнули в КГД.

 
Организациями, обеспечивающими оказание услуг почтовой связи на территории стран - членов ВПС, являются назначенные операторы почтовой связи. В Республике Казахстан таким оператором является Акционерное общество "Казпочта". 
 

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