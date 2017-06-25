В Кызылорде наградили лучших журналистов

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В Кызылорде наградили лучших журналистов24.06.2017
Государство  18:05

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Кызылорде, во Дворце cтудентов КГУ имени Коркыт ата, состоялось мероприятие "Ушкыр калам - 2017", приуроченное ко Дню связи и информации, передает Kazakhstan Today.

На мероприятие были приглашены представители республиканских и областного телеканалов и периодических изданий. Исполняющий обязанности акима города А.Шаменов сердечно поздравил журналистов с профессиональным праздником и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. С поздравительной речью выступил также заместитель акима города Ш.Байманов, сообщается на сайте акимата Кызылординской области.

Почетной грамотой города Кызылорды были удостоены собственный корреспондент республиканского информационного агентства "Казинформ" Елубай Ауезов и главный редактор областной интернет-газеты "Кызылорда-ньюс" Мурат Жетписбаев. За профессионализм, своевременное и объективное освещение проблемных вопросов развития города в различных номинациях награждены другие представители СМИ.

Как отмечается в сообщении, от имени виновников торжества выступили собственный корреспондент республиканской газеты "Егемен Казакстан" Ержан Байтилес и главный редактор газеты "Акпарат кз" Бибайша Алпысбаева. Они поблагодарили руководство за оказанное внимание, подчеркнув успешное сотрудничество городского акимата с представителями масс-медиа.
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