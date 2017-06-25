В Кызылординской области усилена работа по трудоустройству молодежи

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - Для усиления работ с молодежью категории NEET при КГП "Молодежный ресурсный центр" Кызылординской области открылся рекрутинг-центр, передает Kazakhstan Today.

"Работа центра сфокусирована на поиске и мотивации молодежи путем работы по поиску молодежи и вмешательства в ее круг общения на местном уровне, чтобы побудить молодежь к приобретению знаний и умений или выходу на рынок труда. Специалистами сформирована база данных. Молодежь, внедренная в эту базу, будет привлекаться на сезонные работы, проходить курсы переквалификации и повышения квалификации в рамках программы "Организация продуктивной занятости и всеобщего развития предпринимательства на 2017-2021 годы", - проинформировали в пресс-служба акимата региона.

Как сообщили в управлении по вопросам молодежной политики, с начала года сотрудниками центра организовано свыше 30 мероприятий по профилактике религиозного экстремизма среди молодежи, эстафета, акции, приуроченные ко Всемирной зимней Универсиаде-2017, игры "Жайдарман", встречи и акция по разъяснению государственных программ, заседание парламента учащихся.

Кроме этого, разрабатывается стратегическая программа до 2020 года с целью совершенствования государственной молодежной политики.

В акимате отметили, что с января 2017 года девять Молодежных ресурсных центров работают при акиматах Кызылорды и районов области как отдельные юридические лица.

Просмотров: 3109