В КНБ напомнили о заканчивающемся сроке временного пребывания иностранцев в РК

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - 5 июня заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Казахстана (решением МВК от 29 декабря 2020 года были продлены сроки в связи с пандемией), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время сухопутные и авиационные пункты пропуска через государственную границу РК функционируют в штатном режиме, возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, ОАЭ, Нидерланды, Грузия, Черногория, Шри-Ланка), сообщает пресс-служба КНБ РК.

Пограничной службой КНБ принимаются меры по беспрепятственному возвращению иностранцев в страну гражданства, организовано разъяснение порядка выезда лиц из страны в период карантинных ограничений, в том числе в онлайн-формате.

Пограничная служба информирует во избежание привлечения к административной ответственности иностранцев и приглашающих их лиц (вступает в силу после 5 июня 2021 года) легализовать дальнейшее пребывание на территории РК", - добавили ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства