В КНБ предупредили о временной приостановке грузоперевозок через пункт пропуска "Достык"

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НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В связи с выходом из строя дезинфекционного оборудования для транспортных средств, китайской стороной временно прекращены автомобильные грузоперевозки через пункт пропуска "Алашанькоу" (расположенный напротив автомобильного пункта пропуска "Достык"), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска ("Достык" и "Алтынколь") и 2 автомобильных пункта пропуска ("Нур Жолы", "Бахты") через которые, с учетом карантинных мер, осуществляется пропуск только грузов и товаров, сообщает пресс-служба КНБ РК.

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