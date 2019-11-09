В Кокшетау и пригородах в 2019 году отремонтированы более 400 километров улиц и трасс

Кокшетау. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау и его сельских округах в 2019 году всеми видами ремонта были охвачены более 400 километров улиц и трасс местного и республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

Согласно поставленной задаче, к 2025 году обеспечение показателя доли автодорог по Республике должно составлять 95%, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

Развитие транспорта и логистики невозможно без современной инфраструктуры. Поэтому в области, которая находится на пересечении важнейших международных и республиканских трасс, дороги должны соответствовать нормам качества, так необходимым для безопасного проезда. В этом году на реализацию проектов по строительству и капитальному ремонту дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов выделены деньги", - отметили в ведомстве.

На эти средства уже отремонтировано 411 километров дорог, в том числе строительство и реконструкция проведены на 58,5 километра; капитальный ремонт - 34,3 километра; средний ремонт - 251,9 километра; текущий ремонт - 66,5 километра.

Также в рамках капитального и среднего ремонта отремонтировано 96 водопропускных труб, установлено 480 дорожных знаков, 358 сигнальных столбиков, отмечает Арсен Жангасканов - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Особое внимание было уделено дорогам поселкового значения. В рамках программы "Ауыл - Ел бесігі" были выделены денежные средства, на которые уже отремонтированы улично-дорожные сети в Целиноградском, Аршалынском, Шортандинском, Зерендинском, Бурабайском районах, добавил Жангасканов.

По его словам, в рамках подготовки к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Кокшетау из резерва правительства республики на ремонт улично-дорожной сети были предусмотрены и выделены средства в размере 1,2 млрд тенге. На данный момент ведутся строительные работы вдоль берега озера Копы, реконструкция дороги на перекрестке проспекта Назарбаева - улицы Жунусова, а также на перекрестке проспекта Назарбаева - улицы Абая, средний ремонт дороги между микрорайоном Васильковский и микрорайоном Центральный, от Сулейменова до проспекта Назарбаева.

В целом на сегодня из 5626 километров автодорог местного значения 4011 километров находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

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