В Кокшетау построят два культурно-спортивных объекта на 1000 мест

Кокшетау. 22 февраля. Kazakhstan Today - Областной центр - визитная карточка любого региона. Сегодня Кокшетау, являясь административным центром пристоличной Акмолинской области, стал более комфортным для проживания, передает Kazakhstan Today.

Развивается жилищный сектор. Идет активная застройка микрорайонов Сарыарка, Юбилейный и центра города. В 2019 году начнется реализация проекта по благоустройству набережной озера Копа, сообщает областное управление внутренней политики.

Об этом и других проектах по развитию областного центра на отчетной встрече проинформировал акмолинцев аким региона Малик Мурзалин.

Это большой новый проект, с перспективой развития не только жилого комплекса, но и всей необходимой инфраструктуры", - отметил глава региона.

Предполагается строительство пешеходных и велосипедных дорожек, размещения мест отдыха для горожан и гостей города.

Как отметили в ведомстве, город нуждается в современных площадках с хорошими зрительским и спортивными залами. Для этого в планах строительство за счет ГЧП Дворца спорта и Дворца "Рухани жангыру сарайы" на 1000 мест, которые создадут условия для развития культуры, занятия спортом и обеспечения досуга жителей области.

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