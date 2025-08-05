В Комитет по защите прав потребителей с начала года поступило 37 тыс. жалоб

В 2021 году поступило около 21 тыс. обращений, а в 2024 их количество выросло почти втрое

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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усиливают защиту прав потребителей. В I полугодии 2025 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 37 тыс. обращений граждан. Об этом - В Казахстане усиливают защиту прав потребителей. В I полугодии 2025 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 37 тыс. обращений граждан. Об этом сообщили в Минторговли и интеграции РК по итогам заседания межведомственного совета по защите прав потребителей.





Если в 2021 году в Комитет по защите прав потребителей поступило около 21 тыс. обращений, то в 2024 их количество выросло почти втрое и достигло 62 тыс. Только за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано уже порядка 37 тыс. обращений. Граждане больше не готовы мириться с низким качеством товаров и услуг, и это ясно прослеживается в каждом статистическом срезе", - отметили в Министерстве торговли.





По данным ведомства, наибольшее количество жалоб по-прежнему поступает из сферы розничной торговли, на втором месте электронная коммерция, затем идут бытовые услуги и жилищно-коммунальное хозяйство. Особенно резко вырос уровень недовольства в связи, туризме, здравоохранении и транспорте. Например, число жалоб на услуги связи увеличилось более чем в три с половиной раза, на туристские почти в три раза, на медицинские почти вдвое.





Опрос более 10 тыс. потребителей подтвердил системный характер проблем. Большинство респондентов отметили недовольство автотранспортом и железной дорогой, критиковали санитарное состояние и отношение персонала. Половина столкнулась с нарушениями в туризме - от некачественных услуг до отказов в возврате средств. Жалуются и на здравоохранение, и на банки, и на интернет-провайдеров", - уточнили в Минторговли.





Отмечается, что также под наблюдением находится ситуация в авиации. Комитет гражданской авиации разъяснил, что формирование цен происходит в условиях конкуренции. На рынке действуют четыре основные авиакомпании. Стоимость перелета внутри страны составляет от 30 до 80 долларов в зависимости от направления и даты покупки. При этом сохраняется государственная поддержка 22 социально значимых маршрутов.





В здравоохранении актуальным остается вопрос контроля и лицензирования. Министерство здравоохранения предложило внедрить пятилетние лицензии, расширить цифровые инструменты и закрепить разграничение полномочий: за качество услуг отвечает министерство, за возврат средств - Комитет по защите прав потребителей.





В министерстве отметили, что сфера туризма требует новых стандартов. Совет отметил, что большинство существующих норм носят лишь рекомендательный характер, а значит, не обеспечивают защиту потребителя. Участники выступили за обязательное нормативное закрепление требований, а также за усиление контроля над санитарией и качеством питания в зонах отдыха.





Сфера электронной торговли растет быстрыми темпами, но уровень доверия отстает. Потребители все чаще жалуются на задержки доставки, некачественные товары и сложности с возвратом средств. В ответ на эти вызовы Министерству торговли поручено доработать законопроект о защите прав потребителей совместно с Digital Kazakhstan Association, в том числе с учетом специфики онлайн-среды.





По итогам заседания Министерству транспорта поручено совместно с акиматами и депутатским корпусом проработать тарифную политику агрегаторов такси и авиаперевозчиков, а также повысить качество услуг. Министерству здравоохранения поручено усилить контроль за медицинскими организациями, в том числе через взаимодействие с Генеральной прокуратурой. Комитету технического регулирования и метрологии - обеспечить разработку национальных стандартов в туризме, транспорте и сфере такси.





До конца года на основе обсуждений будет сформирован и направлен в правительство ежегодный доклад о состоянии дел в сфере защиты прав потребителей.