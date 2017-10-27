В Комитете гражданской авиации назвали средний возраст самолетов казахстанских авиакомпаний

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В Комитете гражданской авиации назвали средний возраст самолетов казахстанских авиакомпаний26.10.2017
  • Фото: www.stihi.ru
Государство  16:27

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - В Комитете гражданской авиации МИР РК назвали средний возраст самолетов казахстанских авиакомпаний, передает Kazakhstan Today.

"Средний возраст воздушных судов основных авиакомпаний, задействованных на регулярных пассажирских перевозках Казахстана, составляет 12,8 лет. Общий парк воздушных судов основных авиакомпаний, задействованных на регулярных пассажирских перевозках, составляет 56 самолётов", - сообщили в ведомстве.

В частности, авиакомпания Air Astana эксплуатирует 31 самолет, средний возраст воздушных судов - около восьми лет. Рейсы авиакомпании "СКАТ" выполняют 13 самолетов, их средний возраст - 17 лет. В распоряжении авиакомпании "Бек Air" имеется девять самолетов, средний возраст которых - около 20 лет. Авиакомпания Qazaq Air имеет три самолета, средний возраст воздушных судов - три года.

"Следует отметить, что в современной практике зарубежного авиастроения принят подход "Эксплуатации по состоянию" без ограничения общего ресурса. На данный момент производители определяют такую программу технического обслуживания, которая позволяет мониторить состояние структуры самолета и его агрегатов на протяжении всей жизни. При обнаружении отклонений применяются указанные виды ремонта", - уточнили в КГА.

Напомним, 25 октября депутат мажилиса Ирина Смирнова обратилась к премьер-министру РК с запросом, в котором затронут вопрос подбора воздушных судов для авиакомпаний.

"В Казахстане до сих пор летают самолеты, некоторым из которых 60 лет, а определяющим фактором покупки новых воздушных судов является их низкая цена, а не летные характеристики", - отметила она.

Депутат также обратила внимание на необходимость "проводить единую техническую политику в подборе летательных аппаратов для всех авиаперевозчиков".
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