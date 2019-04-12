В Комитете по ЧС рассказали о паводковой обстановке в стране

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете по ЧС МВД РК состоялся брифинг на тему: "О текущей паводковой обстановке в стране и принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации ЧС", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер, за прошедшие сутки на территории республики подтоплений жилых домов, а также переливов через автомобильные дороги не зарегистрировано.

По Акмолинской области. В Астраханском районе уровень воды в реке Колутон снизился с 3,87 метра до 3,77 метра (критический 3,48 метра). Остаются подтопленными 8 придворовых территорий села Старый Колутон (715 человек, 240 домов). В жилые дома вода не зашла. На подступах к жилым домам выложены барьеры из мешкотары. Проводятся работы по переправе населения из села и в село Старый Колутон.

Задействованы силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС и Центра медицины катастроф: 5 человек, 2 единицы техники, 1 плавсредство.

В Целиноградском районе. В селе Косшы остается на контроле подтопление вследствие разлива реки Нуры 14 скважин (новые, не принятые в эксплуатацию), осуществляющих забор воды на насосную станцию (уровень воды около 1 метра).

Сохраняется угроза подтопления 15 нежилых строящихся домов села Каражар (всего жителей 5000 человек, 650 домов). Проведены работы по укреплению зеленного вала от паводковых вод системы лиманного орошения "Алва". Возведен насыпной вал протяженностью 1 500 метров и высотой 1-1,5 метра, дополнительно возводится насыпной вал длиной 465 м и высотой 1-1,5 метра, уложено 800 мешков.

Задействованы силы и средства ДЧС и местных исполнительных органов: 53 человек, 9 единиц техники, 2 единицы плавсредств.

В Бурабайском районе в результате проведенных мероприятий по устройству обводных каналов уровень воды на плотине "Климовская" уменьшился с 28 сантиметров до 15 сантиметров при критической отметке 120 сантиметров. Проводится мониторинг.

Задействованы силы и средства ДЧС и местных исполнительных органов: 49 человек, 9 единицы техники.

В Атбасарском районе уровень воды на реке Жабай города Атбасар уменьшился с 3,10 метра до 2,85 метра (критический - 3,45 метра). Проводится мониторинг вдоль русла реки.

По Восточно-Казахстанской области. Подтопленными грунтовыми водами остаются 3 частных жилых дома и 29 дворовых территорий в селе Бескарагай Бескарагайского района. На постоянной основе ведется откачка воды, возведение насыпной дамбы, укладка мешкотары. Откачано 455 тыс. кубометров воды. Задействованы силы и средства местных исполнительных органов, департаментов по ЧС и полиции: 26 человек, 4 единицы техники, 11 мотопомп.

С начала паводкового периода (с 15 марта по 11 апреля) в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ по республике (Акмолинской, Карагандинской областей, СКО, ВКО) задействовано 754 человека, 215 единиц техники, 37 мотопомп и 14 плавсредств ДЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов, привлеченных организаций.

Также по республике (Акмолинской, Карагандинской областям, СКО, ВКО) на опасных участках дополнительно возведено более 9 тыс. метров временных дамб, набрано и уложено более 65 тыс. штук мешкотары с инертным материалом, откачано более 1,6 млн кубометров воды.

По данным КЧС, в период с 15 марта по 11 апреля по республике: талыми водами было подтоплено 8 частных жилых домов (Карагандинская область - 2, Акмолинская область - 6); грунтовыми водами подтоплено 5 частных жилых домов в ВКО; вода отведена (откачана) из 10 домов (в Карагандинской области - 2, в ВКО - 2, в Акмолинской области - 6); переливам воды через дорожное полотно подверглось - 17 участков автомобильных дорог (в Карагандинской - 13, в Акмолинской - 2, в Павлодарской области - 1 и СКО - 1).

На 2 участках автомобильных дорог в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях произошли размывы дорожного полотна.

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