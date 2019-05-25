В Комитете по делам гражданского общества назначена заместитель председателя

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества назначена Малика Нуримова, передает Kazakhstan Today.

Нуримова Малика назначена на должность заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества", - сообщили в ведомстве.

Нуримова в 2008 году окончила Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения". В 2010 году окончила Евразийский гуманитарный институт по специальности "юриспруденция".

С 2008 по 2010 годы работала экспертом департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2011 годы - экспертом департамента финансов и организационно-правовой работы Министерства культуры РК.

С 2011 по 2016 год - эксперт, консультант пресс-службы президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 год - главный эксперт Комитета информации, помощник министра информации и коммуникаций, помощник министра информации и общественного развития РК.

С 22 мая 2019 года назначена заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

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