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В комитете сената рассмотрели ратификацию соглашения о предоставлении Китаем льготного кредита

08.04.2019, 11:57 6697
В комитете сената рассмотрели ратификацию соглашения о предоставлении Китаем льготного кредита
Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету рассмотрен проект закона "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита", передает Kazakhstan Today. 
 
Рамочное соглашение совершено в Пекине 7 июня 2018 года.
 
Согласно рамочному соглашению, стороны договорились о том, что Экспортно-импортный банк Китая предоставит правительству Казахстана в лице Министерства финансов Республики Казахстан льготный кредит на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней с процентной ставкой 2% годовых сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный срок. Кредит предназначен для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза".
 
Кроме того, рамочным соглашением предусмотрено положение о расходах на субсидирование процентов по кредиту, выплачиваемых правительством КНР непосредственно кредитору. Данное положение обосновывается тем, что предоставляемая процентная ставка 2% годовых по кредиту не покрывает затрат банка. Все условия и ставки субсидирования будут рассматриваться правительством КНР и Экспортно-импортным банком, между собой, не затрагивая условий рамочного соглашения между кредитором и заемщиком. 
 

В целом льготный кредит будет направлен на разработку проектно-сметной документации, поставку соответствующего оборудования, проведение строительно-монтажных работ, а также работ по подведению инженерных сетей в части модернизации девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. В результате будет достигнуто информационное обеспечение таможенного контроля на таможенной границе", - сообщили в пресс-службе сената.

 
Документ передан на рассмотрение палаты.
 

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