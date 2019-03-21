Костанай. 31 октября. Kazakhstan Today - В Костанае намерены выделить отдельное здание для структур, работающих с молодежью, передает Kazakhstan Today.





По словам заместителя акима Костанайской области Марата Жундубаева, костанайская молодёжь всегда славилась яркими идеями и инициативами и примером тому могут послужить яркие уроженцы региона, которые проявили себя практически во всех сферах деятельности.





Таких успешных примеров много. И каждый из них может стать образцом для подрастающей молодёжи. Поэтому мы хотим в следующем году предусмотреть отдельное здание для молодёжи, где могут быть расположены все структуры - управление по делам молодежной политики, ресурсные центры и другие. Сейчас этот вопрос как раз решается", - сообщил Жундубаев в ходе проведения трёхдневного молодежного образовательного лагеря JAS QOSTA.





По словам заместителя акима Костанайской области, в финансовом плане для развития молодёжной политики в регионе предусмотрены все условия. На эти цели предусмотрено более 220 млн тенге, причём с каждым годом эта цифра растёт.





Мероприятие собрало участников со всех районов Костанайской области, ближайших регионов Казахстана, приграничных регионов России и руководителей республиканских молодежных организаций. В ходе проведения лагеря обсуждаются и социальные темы, и глобальные вызовы, которые стоят перед мировым сообществом.





В течение трёх дней обучения с участниками будут работать республиканские спикеры - политологи, бизнесмены и лидеры общественного мнения. Среди них известные политологи Саясат Нурбек, Талгат Калиев, Берик Абдигали, блогер Оркен Кенжебек, администратор проекта "Атамекен" Аян Тажибай, молодой предприниматель Адиль Игембердиев, руководители молодежных организаций Токтар Болысов, Данияр Сундетбаев.





Главной целью мероприятия организаторы видят создание площадки для развития молодежи, поддержки в реализации новых проектов и вовлечение в общественно-политические процессы. Участникам лагеря в течение этих дней предстоит разработать социальные проекты, влияющие на решение актуальных проблем общества и популяризацию ценностей "Рухани жангыру". Лагерь будет проходить с элементами национального колорита, отметили в пресс-службе акима региона.





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