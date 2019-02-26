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В Костанае прошел VIII областной Гражданский форум

12.10.2018, 09:02 20659
Костанай. 12 октября. Kazakhstan Today - В Костанае обсудили послание президента и роль гражданского общества в его выполнении в рамках VIII областного Гражданского форума, передает Kazakhstan Today.

Президент не просто поставил цели. Он озвучил конкретные задачи и определил пути их реализации. На сегодняшний день важно донести до каждого жителя области суть содержания данного программного документа. Особую роль в этом должны сыграть общественные организации. Именно вы должны стать проводниками идей, стать мостом между государством и обществом. В этой связи Гражданский форум является важной диалоговой площадкой по выстраиванию партнерских отношений государства и гражданского сектора", - заявил, открывая пленарную часть форума, заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

Он отметил, что костанайские власти прислушиваются к "третьему сектору", который на сегодня насчитывает 609 действующих неправительственных организаций, и оказывают поддержку. Так в областном центре было выделено отдельное здание, где в настоящее время размещается 10 НПО, в Костанайской области первыми начали работу ресурсные центры, с 2008 года введена практика проведения ярмарок социальных идей и проектов. Опыт перенимают коллеги из других регионов страны.

Он также напомнил, что власти выполнили рекомендации VII областного Гражданского форума: увеличен объем государственного социального заказа более чем в два раза, увеличилось количество администраторов бюджетных программ, работающих совместно с НПО, внедрена практика долгосрочных проектов.

Ядром нынешнего VIII Гражданского форума Костанайской области стала диалоговая площадка неправительственных организаций с участием президента Гражданского альянса Казахстана Асылбека Кожахметова. Здесь шла работа по выработке рекомендаций на VIII Гражданский форум РК. Свою заинтересованность в этой работе проявили в профильном министерстве.

Министерство и министр лично делегировали меня приехать в Костанай для того, чтобы начать работу по обсуждению концепции гражданского общества. Мировые тренды показывают, что институты гражданского общества сегодня активно влияют на жизнь наших стран, на принятие управленческих решений и систему госуправления. Поэтому Всемирный банк еще в 2013 году спрогнозировал такой тренд, что институты гражданского общества будут пользоваться спросом и уровень доверия к ним будет год от года повышаться. Сегодня мы видим развитие виртуального гражданского общества. Все эти мировые тренды и установки главы государства мы должны обсудить, чтобы дать рекомендации, которые будут озвучены на VIII Гражданском форуме РК в ноябре, обсудить и внести в концепцию", - отметил глава управления комитета по развитию гражданского общества Министерства общественного развития РК Кайрат Баймульдинов.


Пленарная часть Гражданского форума завершилась церемонией награждения грамотами акима Костанайской области и Министерства общественного развития РК, чествованием лауреатов премии "Жомарт журек" и кандидатов на вручение нагрудного знака "Жомарт жан" Ассамблеи народа Казахстана.

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