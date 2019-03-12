Костанай. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Костанае в День Первого Президента вручили ключи новоселам, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в день празднования Дня Первого Президента РК более 450 костанайских семей отпраздновали новоселье. Аким области Архимед Мухамбетов вручил ключи от новых квартир жилого дома №40 в микрорайоне Юбилейный, построенного в рамках программы 7-20-25, а также дома №33 в микрорайоне Аэропорт, введенного по программе "Нурлы жер".





"Сегодня, в знаменательный праздник - День Первого Президента Республики Казахстан, в областном центре очередное знаковое событие. Мы в этой торжественной обстановке вручаем ключи первым новоселам в новом жилом микрорайоне Юбилейный. Постепенно мы придем к тому, что сократим очередь на жилье. Ведь для этого есть все предпосылки: силы и средства, а самое главное - стремление улучшить жилищные условия наших граждан", - сказал глава региона.





Он также отметил, что в рамках Пяти социальных инициатив главы государства была запущена программа 7-20-25, направленная на повышение доступности жилищной ипотеки для широких слоев населения.





Поздравляю всех новоселов с приобретением нового жилья, желаю семейного благополучия и домашнего уюта в новых квартирах!" - заключил аким области.





В пресс-службе уточнили, что площадь застройки микрорайона Юбилейный составляет 67,2 гектара, планируется к сдаче 47 домов на 4695 квартир. К 2020 году планируется полностью застроить данный микрорайон, где, помимо жилья, возводятся социально значимые объекты. На завершающем этапе находится застройка микрорайона Аэропорт. Ведется строительство школы на 900 мест, предусмотрено строительство двух детских садов по 280 мест. Введен в эксплуатацию спортивно-развлекательный комплекс "Костанай".





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