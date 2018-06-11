В Костанайской области библиотеки преобразуют в коворкинг-центры

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В Костанайской области библиотеки преобразуют в коворкинг-центры11.06.2018
Государство  12:18

Костанай. 11 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области стартовал процесс переформатирования библиотек. Теперь это будут центры знаний, они же коворкинг-центры, передает корреспондент агентства.

Как сообщил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, это инициативный проект в рамках выполнения программы "Рухани жангыру". Начало процессу преобразования положит библиотека имени Л.Н.Толстого в Костанае.

"Планируется открытие коворкинг-центра на базе областной универсальной научной библиотеки имени Л.Н.Толстого на сумму 6 млн 380 тыс. тенге. Управлением культуры подготовлена бюджетная заявка на выделение средств", - пояснил Жундубаев.

В этом году похожие изменения ждут и сельские библиотеки.

"Также планируется в этом году три сельские библиотеки Аулиекольского, Карасусского и Костанайского районов преобразовать в центры культуры, просвещения и досуга, а также коворкинг-центры", - заключил замакима региона.
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