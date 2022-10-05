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В Костанайской области начинаются восстановительные работы лесного массива после пожара

04.10.2022, 09:21 20771
Фото: instagram/arkhimed_mukhambetov
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Костанайской области начинаются восстановительные работы лесного массива после пожара. Вчера аким региона Архимед Мухамбетов в рамках рабочей поездки посетил Аулиекольский район и осмотрел лесные питомники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом на территории области имеются 10 питомников с текущей общей площадью 325,7 га, где 70,6 га из них продуцирующая", - написал аким на своей странице в Instagram.

 
Глава региона встретился с руководителями учреждений лесного хозяйства области, обсудил с ними вопросы определения объемов восстановительных работ лесного массива.
 

На отводы будут задействованы лесники Семиозерного, Басаманского учреждений лесного хозяйства, а также будут привлекаться лесники области. Кроме того, Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК будет оказана поддержка нашего региона и будет направлено 25 лесников для помощи по отводам лесосек. В целом планируется задействовать 106 человек на отводах лесосек. Также на заготовку древесины планируется привлечение сил учреждений лесного хозяйства, будет направлено 105 человек", - сообщил Архимед Мухамбетов.

 
По его словам, с 4 октября в Семозерном и Басаманском лесхозах приступят к отводам гари лесных культур.
 
Первый объем работ по отводу лесосек в рубку планируется закончить 9 октября и направить промежуточный объем в комитет. После разрешение комитета в период с 10 по 16 октября лесхозники приступят к разработке лесосек.
 
Уже в этом году планируем пасадку саженцев в Басаманском и Семиозерном лесхозе, отметил аким.
 
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 

новости по теме

Токаев: эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

05.10.2022, 11:40 1351
Токаев: эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с общественностью Карагандинской области, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении эпохи олигархического капитализма в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - заявил Токаев.

 
Он подчеркнул, что государство пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в стране.
 

Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - акцентировал президент.

 
Особое внимание, отметил глава государства, будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии.
 

На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире", - пояснил он.


Токаев подчеркнул, что Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.

В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия", - высказался он.


Касым-Жомарт Токаев также отметил, что сейчас страна проходит через важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху.

Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны. Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков. На базе обновленной Конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы находимся только в начале большого пути», - добавил он.



 

Токаев поздравил Рахмона с юбилеем

05.10.2022, 10:05 3616
Токаев поздравил Рахмона с юбилеем
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 70-летием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.
 
Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.
 
Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота, информирует пресс-служба президента РК.
 

В Казахстане проходит учение ОДКБ "Поиск-2022"

04.10.2022, 19:38 13771
Фото: Минобороны РК
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Разведывательные органы и подразделения государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности участвуют в специальном учении "Поиск-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совместное учение проходит на полигонах "Матыбулак" и "Гвардейский" Жамбылской области, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
По замыслу учения "Поиск-2022" органы управления и подразделения контингентов отработают действия по локализации вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности ОДКБ.
 
В ходе учения в интересах развертывания группировки коллективных сил оперативного реагирования и подготовки совместной операции организовано непрерывное ведение разведки с учетом быстро меняющейся обстановки.
 
При выполнении принятого командующим коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ решения разведчикам предстоят задачи по выявлению обходящих отрядов противника с применением специальных средств разведки.
 
Цель специального учения - совершенствование взаимодействия органов управления, повышение уровня полевой выучки, оперативной совместимости и слаженности разведподразделений.
 

Иностранные граждане теперь могут получить ИИН в отделениях банков

04.10.2022, 17:56 16561
Иностранные граждане теперь могут получить ИИН в отделениях банков
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает о новых способах получения ИИН для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях снижения нагрузки на ЦОНы было принято решение об оказании государственной услуги по получению ИИН иностранным гражданам через "Банк ЦентрКредит". Порядка 100 иностранных граждан уже получили ИИН в отделениях банка второго уровня", - сообщили в госкорпорации.

 
Там напомнили, что ИИН может получить гражданин любого иностранного государства для ведения предпринимательской деятельности и финансовых операционных процессов.
 
В Астане получить ИИН можно в отделениях "Банка ЦентрКредит", расположенных по адресам:
 
  • пр. Мангилик Ел, 19, НП 16;
  • пр. Богенбай батыра, 54, ВП 10;
  • ул. Бараева, 16;
  • ул. Иманова, 11;
  • пр. Абылай хана, 28а;
  • пр. Женис, 70, НП 4;
  • пр. Мангилик Ел, 42, НП 6;
  • ул. Мамбетов, 24;
  • пр. Кабанбай батыра, 13/2, ВП 1;
  • пр. Б. Момышулы, 2/2;
  • ул. Бейбитшилик, 23.
 
В Алматы прием граждан в отделениях "Банка ЦентрКредит" осуществляется по адресам:
 
  • ул. Шевченко, 140;
  • мкр. Нуркент, 5, корпус 16-19;
  • ул. Гагарина, 244а;
  • ул. Розыбакиева, 111;
  • ул. Масанчи, 57а;
  • пр. Назарбаева, 226;
  • ул. Айманова, 140, НП 55а;
  • ул. Панфилова, 98;
  • ул. Богенбай батыра, 156;
  • ул. Толе би, 143а;
  • ул. Тимирязева, 42;
  • мкр. Аксай-2, 9а, НП 46-47;
  • ул. Кунаева, 1;
  • ул. Джандосова, 1;
  • пр. Назарбаева, 65.
 
Ранее в целях экономии времени и во избежание возникновения очередей в ЦОНах госкорпорация разработала дополнительный сервис по бронированию очереди в усиленные ЦОНы для иностранцев через портал электронного правительства eGov.kz.

Для бронирования очереди в ЦОН для иностранцев на главной странице портала электронного правительства необходимо выбрать услугу "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев", ввести номер документа, подтверждающего личность, указать наименование ЦОНа, цель посещения, дату и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди. Также был реализован сервис онлайн-бронирования через Telegram-бот EgovKzBot2.0.
 
При этом за получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении.
 
Напомним, в настоящее время иностранных граждан принимают в специальных ЦОНах.
 
С 21 сентября 70 тысяч граждан России получили ИИН в Казахстане.
 

На цифровую инвентаризацию инженерных сетей в Казахстане выделено 10 миллиардов тенге

04.10.2022, 17:18 17596
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Финансирование инвентаризации инженерных сетей в Казахстане на 2022-2024 составляет 10 миллиардов тенге, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации министра, в настоящее время цифровизация сетей завершена в 5 регионах страны - Астане, Алматы, Алматинской, Атырауской и Жетысуской областях. Запущен открытый геопортал инфраструктурных данных градкадастра, где собрано 65% инфраструктурных данных с охватом 333 тысяч гектаров территорий до уровня райцентра с учетом переданных сведений МИО. Для полной цифровизации инженерных сетей до 2024 года осталось оцифровать 35% сетей.
 

Однако из указанных 5 регионов полностью соответствуют нормативу ведения градкадастра данные только по Атыруской области", - отметил Ускенбаев.

 
По Жамбылской области данные загружены на 90%. Низкая доля инвентаризации наблюдается по 8 регионам.
 

Существуют риски недостижения годового планового показателя по оцифровке инженерных сетей, который составляет 70%. При полном финансировании к 2024 году мы обеспечим цифровизацию сетей на 100%", - подчеркнул спикер.


Напомним, сегодня Ускенбаев рассказал о внедрении в Казахстане автоматизированной системы государственного градостроительного кадастра, в которой будут размещены все данные по градпроектам и инженерным сетям. Также каждому строительному объекту в Казахстане будет присваиваться индивидуальный номер наподобие ИИН.
 

Типовые конструкции дорожного полотна индивидуально для каждого региона разработают в Казахстане

04.10.2022, 16:58 18186
Типовые конструкции дорожного полотна индивидуально для каждого региона разработают в Казахстане
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - КазДорНИИ разработает типовые конструкции дорожных одежд для каждого региона с учетом климата, интенсивности движения, расчетных нагрузок и других показателей, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время, по его словам, при разработке проектно-сметной документации по строительству и ремонту дорог используются лишь три климатических условия. Между тем только в одной области могут быть несколько климатических условий. Также, по его словам, очень часто применяемые за рубежом технологии и материалы могут оказаться непригодными для казахстанского климата.
 

Поэтому мы решили подойти системно. В первую очередь, на базе КазДорНИИ будет создана единая база новых технологий дорожно-строительных материалов, будут изучены качество материалов, карьеров, битумных заводов, а также новые технологии, особенности климата, геологические и гидрогеологические данные. Фактически это позволит нашему институту сформировать типовые конструкции дорожных одежд для каждого региона с учетом интенсивности движения, расчетных нагрузок", - заявил Ускенбаев.


В пример он привел дорогу от Астаны до Баршина, которая проходит в разных климатических условиях.
 

Особенности рельефа и местности, где-то песок, где-то глинистая почва, и, естественно, на каждый участок необходима своя конструкция дорожной одежды", - отметил спикер.

 
Он также подчеркнул, что эксперты НИИ будут участвовать в государственной экспертизе проектов и проверять, все ли рекомендации были применены при реализации данного проекта.

Ранее сообщалось, что МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли.  
 

Ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта предлагает МВД

04.10.2022, 12:34 22841
Ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта предлагает МВД
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил о том, как в Казахстане обеспечивается безопасность дорожного движения и назвал основные причины роста показателей аварийности в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МВД, срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности.
 
На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении. Так, антикоррупционной службой ликвидирована ОПГ, которая реализовала 350 тысяч таких документов на общую сумму 600 млн тенге.
 

За последние 4 года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. Это вызывает большое сомнение. Полицией при надзоре за дорожным движением к ответственности привлечены 106 тысяч водителей за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов. Кроме того, за непрохождение техосмотра оштрафованы 80 тысяч водителей", - отметил министр на заседании правительства.

 
Учитывая данные факты, Министерству индустрии и инфраструктурного развития предлагается усилить ответственность операторов станций технического осмотра за фиктивные проверки автотранспорта.
 
Ежегодно, по данным МВД, в Казахстане совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Более 2 тысяч человек гибнут, свыше 18 тысяч получают ранения на дорогах страны.
 
В то же время, по словам Аметжанова, за последние 4 года отмечается динамика снижения аварийности. Однако, принимая во внимание два последних пандемийных года, когда люди жили в условиях действовавших ограничений, текущая ситуация несколько ухудшилась. Так, с начала текущего года возросли все показатели аварийности:
 
•        ДТП - на 14%;
 
•        погибших - на 18%;
 
•        раненых - на 13%.
 
Высокий уровень аварийности продолжает сохраняться в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% - травмированных и 41% - погибших.
 

Одна из основных причин аварий - это низкая транспортная дисциплина", - заявил глава МВД Казахстана.

 
С начала года сотрудниками полиции пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 17,5 тысячи водителей в нетрезвом состоянии, лишены права управления 20 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 16 тысяч человек, оштрафованы более 188 тысяч пешеходов.
 

Во многом такому положению дел способствует снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально", - пояснил Марат Ахметжанов.

 
Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. А как показывает анализ в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.
 
Еще одна причина, по мнению министра внутренних дел, рост автопарка страны. Так, с 2019 года по сегодняшний день количество автотранспорта возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц с учетом автомашин с иностранной регистрацией.
 
Еще одной из важных причин, влияющих на аварийность, является состояние дорог и дорожной инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 75% ДТП, 28% смертельных случаев по причине наезда на пешеходов. В целом наибольшая доля ДТП с пешеходами приходится на города Астану, Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Мангистаускую области.
 
Во многом это связано с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. К примеру, 19 сентября в поселке Жаналык Талгарского района Алматинской области в вечернее время на пешеходном переходе был насмерть сбит десятилетний ребенок. И это не первый случай в данном сельском округе.
 
Учитывая эти факторы, требуется установка более 1,2 тысячи светофоров на перекрестках, 1,6 тысячи табло "обратного отсчета", 25 тысяч дорожных знаков, 1,1 млн километров дорожной разметки.
 
В целом по республике сегодня функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Они доказали свою эффективность в повышении водительской дисциплины. Ими фиксируются 50% всех нарушений ПДД, в Астане и Шымкенте этот показатель составляет порядка 70%. Однако в масштабах страны их количества крайне недостаточно. Так, в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации. Не превышают 100 единиц они в Павлодарской (58), Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.
 
Далее, выступая с докладом, Марат Ахметжанов сообщил, что ежегодно полиция пресекает более 4 млн нарушений ПДД. Особую опасность, по его словам, представляют злостные нарушители. Около 71 тысячи из них нарушили ПДД от 6 до 150 раз.
 

Сейчас в шести городах используется программа "Қорғау". Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы.

 

Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится "опасный" водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД. С ее помощью уже выявлено 604 факта использования подложных номеров, установлены 1600 водителей, лишенных водительских прав, изъяты 2400 госномеров, на штрафстоянку водворены 8000 автомашин", - доложил глава Министерства внутренних дел.

 
В связи с этим акимам регионов предлагается ускорить внедрение необходимых систем во всех крупных населенных пунктах. Это позволит повысить культуру дорожного движения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.
 
Кроме всего прочего, требует решения вопрос оборудования специализированных стоянок. Сегодня целый ряд адмправонарушений предусматривает изъятие автотранспорта. Однако в регионах штрафстоянок не хватает.
 
Загородные трассы - еще один важный пункт в вопросе обеспечения безопасности, требующий внимания. Так, на загородные трассы приходится основное количество тяжких ДТП, 69% всех погибших в них.
 
Еще выше этот показатель в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Жетысу, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской областях. Критическое положение на участках автодорог Западная Европа - Западный Китай, Алматы - Ташкент в Жамбылской области, Уральск - Атырау в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. На указанные участки приходится 64% от общего количества погибших в ДТП. Основные причины - выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. К примеру, на участке автодороги Алматы - Екатеринбург с 491-го км по 1004-й км в летний период в ДТП погиб 21 человек.
 
Еще одна причина аварийности - это параметры дорог. Сейчас дороги с четырмя и более полосами движения имеют протяженность 3 тысячи километров. Это всего 2% в масштабе страны.
 

Большинство дорог построены по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Акимы должны обращать внимание на дороги местного значения. Необходимо обеспечить перевод более 6 тысяч километров дорог со второй и третьей категории в первую", - сказал Ахметжанов.

 
На безопасность загородных трасс влияет придорожная инфраструктура. Ввиду ее неразвитости, отсутствия кемпингов, мест отдыха, пунктов питания водители вынуждены управлять транспортом практически без сна и отдыха.
 
Еще одна проблема, которую озвучил глава МВД, нелегальные автоперевозчики. Зачастую они безостановочно курсируют между регионами, нарушая правила перевозки пассажиров. Используемые ими автомашины не отвечают требованиям безопасности.
 

С начала года зарегистрировано 800 случаев опрокидывания транспорта, 1195 - в результате попутного и 1250 лобового столкновений. Основная причина - это сон за рулем", - проинформировал спикер.

 
Для устранения данной проблемы в МВД предлагают организовать соответствующую работу.
 
Немаловажной проблемой является бродячий скот на дорогах. С начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения - 135. Так, только в Мангистауской области совершены 8 ДТП, связанных со столкновениями автомашин с верблюдами. Погибли 5 человек, 13 травмированы. Во время отработки данных происшествий сотрудниками полиции за 10 дней было выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые впоследствии были помещены в спецзагоны. В связи с этим предлагается ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас. Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений, сообщает пресс-служба правительства.
 

Что касается скоростного режима, то сейчас на платных участках дорог установлено 106 камер. Из них только 6 фиксируют скоростной режим. Это крайне мало. Здесь не используется эффективный рычаг контроля за скоростью движения", - добавил министр внутренних дел.

 
Эффективным решением снижения аварийности является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами. Сейчас в автопарке МВД имеется всего 60 таких машин. При этом акиматами Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и области Жетысу такие установки не приобретены.
 

Сейчас МВД приступило к разработке концепции обеспечения безопасности в партнерстве с обществом. Данным документом будут закреплены границы ответственности всех уполномоченных органов", - добавил глава МВД РК.

 

Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов

04.10.2022, 12:12 23881
Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - На заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов заострил внимание на необходимости решить проблему хаотичной и плотной застройки в городах, тему которой регулярно поднимает общественность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки городов, а также создание более комфортных условий жизни в городах. Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований", - сказал Смаилов в ходе рассмотрения вопроса внедрения государственного градостроительного кадастра.

 
Премьер-министр подчеркнул, что открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу в рамках реализации послания главы государства.
 

Сейчас идет внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения", - сказал Смаилов.

 
Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, что автоматизированная система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве, сообщает пресс-служба правительства.
 
Тематические информационные базы градкадастра позволяют выбирать оптимальное размещение инвестиционных проектов с учетом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия в области схожих объектов и их загруженности. При этом наличие цифровых данных о социальных объектах позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности.
 
В рамках градкадастра прорабатывается внедрение уникального номера объекта, что по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов в соответствии с генпланами, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения и т.д. Также будет сформирован прозрачный процесс получения технических условий за счет цифровизации инфраструктурных данных.

Также Ускенбаев отметил, что ввиду неполной обеспеченности актуальными генеральными планами и соответствующим им проектам детальных планировок остается проблемным вопросом незаконная застройка населенных пунктов.

В рамках формирования цифровой базы градкадастра приведены к единому формату и структуре порядка 900 градпроектов. Вместе с тем ни одна область не предоставила полный состав схем градпроектов в цифровом формате", - сообщил глава МИИР.


 
Ранее в Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.

По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной.
 

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