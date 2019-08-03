В Костанайской области открыт новый региональный центр тестирования госслужащих

Костанай. 2 августа. Kazakhstan Today - В городе Аркалыке Костанайской области прошла церемония открытия регионального зала тестирования госслужащих, передает корреспондент агентства.

Теперь жителям Амангельдинского, Жангельдинского, Наурзумского районов, города Аркалыка, соседних Жаксынского, Есильского, Жаркаинского районов Акмолинской области, а также Улытауского района Карагандинской области, желающим связать свою жизнь с государственной службой, станет максимально удобно сдавать тестирования, кандидаты на госслужбу смогут сэкономить свое время и средства", - сообщил руководитель департамента по делам госслужбы области Салауат Муксимов.

Прежде чем пойти на такой серьезный шаг, в департаменте изучили отдаленность регионов от областного центра, а также количество госслужащих и вакантных мест в регионах. Зал тестирования оснащен лучшей материально-технической базой. В Костанайской области это второй зал, первый находится в областном центре.

Напомним, граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственную службу, проходят тестирование на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан, тестирование на оценку личных качеств, собеседование.

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