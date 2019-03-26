В Костанайской области поддерживают переименование столицы в Нур-Султан

Костанай. 25 марта. Kazakhstan Today - Жители Костанайской области поддерживают переименование столицы в Нур-Султан, в честь празднования Наурыз мейрамы и в поддержку переименования столицы сегодня в регионе прошли праздничные концерты, передаёт Kazakhstan Today.

Сегодня праздничные мероприятия проходят сразу в нескольких районах Костанайской области. К примеру, в селе Федоровка для сельчан организовали концерт.

Как отмечает директор средней школы №1 имени Димитрова Федоровского района Татьяна Левит, все казахстанцы встречают Наурыз с большими достижениями. "Сегодня хочется выразить огромную благодарность всем своим землякам и, конечно, нашему Первому Президенту за неустанный и плодотворный труд. Все мы прекрасно помним первые годы независимости. Это время распада Союза, развала экономических связей, кризиса, безработицы, бесконечных коммунальных проблем, неопределенности, растерянности миллионов простых людей. Нашему Первому Президенту хватило мудрости и политической воли выбрать правильное направление развития государства. Елбасы сплотил нас, многонациональный народ", - сказала Т. Левит.

Она отметила, что в своё время Первым Президентом было принято важнейшее решение о переносе столицы из Алматы в Астану. "Сегодня это город ХХI века, это город мира! Экономический потенциал столицы, валовой региональный продукт выросли в десятки раз. Научный и культурный потенциал столицы неизмеримо выросли. Сложился свой архитектурный стиль столицы, возникло много новых достопримечательностей. В мире у многих людей Казахстан ассоциируется с именем Н. Назарбаева, Первого Президента страны. Имена Елбасы и столицы страны должны быть двумя неразрывными понятиями - именно это будет исторически логичным и справедливым шагом!" - подчеркнула Т. Левит.

Поддерживает переименование столицы и глава местного крестьянского хозяйства, депутат районного маслихата Татьяна Пфунт.

Сегодня благодаря инициативам Елбасы и поддержке государства в районе успешно реализуются государственные программы в аграрном секторе и внедряются элементы цифровизации в сфере животноводства. Мы гордимся этими достижениями, ставшими результатом колоссального труда и усилий Первого Президента. Огромные заслуги Елбасы перед казахстанским народом и его личный вклад в развитие страны невозможно переоценить. И решение о переименовании столицы в город Нур-Султан - это дань благодарности казахстанцев основателю страны - Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву", - сказала Т. Пфунт.

Для сельчан выступали танцевальные коллективы и ансамбли, исполнялись всеми любимые народные песни. Стоит отметить, что аналогичные праздничные концерты прошли также в Аулиекольском, Денисовском, Карабалыкском, Костанайском и Узункольском районах области, сообщает МИА "Казинформ"

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