Костанай. 12 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области построят семь физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Первый из них открылся в минувшую субботу в райцентре Житикара, передает корреспондент агентства.

Благодаря выделению средств в сумме 440 млн тенге построен современный комплекс. Он имеет два зала: один для единоборств, второй - для игровых видов спорта. Открытие комплекса даст нам больший охват (занятого спортом населения. - Прим. автора)", - заявил на церемонии открытия ФОК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Церемония открытия прошла во время проведения областной спартакиады "Тын-Целина-2019" и празднования 80-летия Житикары. Во время спартакиады в новом спортцентре прошли соревнования по единоборствам. Подрядчиком по строительству ФОК стали АО "Костанайские минералы" - градообразующее предприятие Житикары.

Как отметил Мухамбетов, ФОК Житикары - первый в ряду подобных. Благодаря их строительству регион старается выполнить поручение Елбасы по вовлечению в занятие спортом не менее трети населения к 2020 году.

Мы подписали "дорожную карту" с Министерством культуры и спорта РК, благодаря которой мы постоим в ближайшие несколько лет семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Первый сегодня сдаем, остальные по другим районам строить. Будем эту работу ускорять, чтобы быстрее обеспечить массовое увлечение здоровым образом жизни", - резюмировал аким региона.

В области за последние годы появились футбольный манеж "Тобыл Арена" на 3000 мест, спортивный комплекс "Костанай", строится Ледовый дворец на 2500 мест, реконструируются ряд спортобъектов в областном центре и районах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства