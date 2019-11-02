Костанай. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области упразднено пять сел, передает Kazakhstan Today.

31 октября на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты проголосовали за изменения в административно-территориальном устройстве Костанайской области, сообщает портал alau.kz

Было решено упразднить пять сел в Костанайском, Денисовском, Аулиекольском и Карасуском районах. С карты Костанайской области исчезнут села Янушевка, Чебендовка, Кирова, Братское, Куленсай.

По данным чиновников, в этих селах проживает менее 50 человек. После вступления в силу решения маслихата об упразднении оставшиеся там жители будут относиться к ближайшим к ним поселкам. Янушевка станет частью Владимировки в Костанайском районе, а село Кирова - частью Кушмуруна Аулиекольского района.

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