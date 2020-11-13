В Костанайской области усилили карантин

Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло 11 ноября подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, службы такси не могут передвигаться с 22.00 до 06.00. Водители и пассажиры такси обязательно должны носить маски.

Деятельность парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев разрешена по предварительной записи, из расчета четыре квадратных метра на одного посетителя, с ограничением режима работы с 08.00 до 19.00. В воскресные дни данные объекты должны приостановить свою работу.

Деятельность продовольственных магазинов, в том числе мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов, теперь разрешена только с 08.00 до 21.00, аптек - без ограничений.

Разрешается проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате, с соблюдением алгоритма.

Также в регионе активизируют работу волонтеров, занятых доставкой товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц старше 65 лет и социально защищаемых слоев населения.

Департамент полиции продолжит работу и обеспечит:

патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

работу участковой службы с акцентом на выявление семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и другие) с оформлением рапортов и материалов с последующей передачей в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

контроль за лицами, находящимися на домашнем карантине;

охрану мест карантинизации;

принятие мер к лицам, нарушающим режим ограничений и требований, установленных настоящим постановлением, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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