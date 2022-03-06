В КТЖ открыли горячую линию для консультаций грузоотправителей

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Рассмотрены альтернативные варианты перевозок грузов через порты Латвии, Финляндии и коридора ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут), сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Для консультаций грузоотправителей открыта горячая линия.
По вопросам, связанным с таможенной деятельностью, необходимо звонить по телефонам: 8 (7172) 60-30-19, 8 (701) 341-32-20 (проконсультирует главный менеджер АО "НК "КТЖ" Гульжан Хайруллина).
По вопросам приема заявок на переадресовку грузов (изменение станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) проконсультирует главный менеджер ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Саламат Абжалиев. Тел.: 8 (7172) 60-31-33, 8 (702) 164-55-39.
По вопросам организации перевозок на территории России, Украины, Беларуси и ЕС необходимо обратиться к директору департамента АО "KTZ Express" Ермеку Битигову - 8 (776) 019 07 78.