28.09.2024, 20:46 31551
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят аэропорты
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров
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Усть-Каменогорск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, сообщает пресс-службы министерства.
В Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до Зайсана составляет 25 км.
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса) длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Эти типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области. Также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", - отметил министр.
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29.09.2024, 16:46 1326
В Казахстан прибыл воинский контингент Таджикистана на учения "Нерушимое братство-2024"
После прибытия участники учения совершили марш на полигон "Берег"
Фото: МО РК
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыл национальный воинский контингент Республики Таджикистан для участия в учении "Нерушимое братство-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Военнослужащих Таджикистана на территорию нашей страны доставили из Душанбе самолетами военно-транспортной авиации Вооруженных сил Республики Казахстан", - проинформировали пресс-службе.
Отмечается, что сразу после прибытия участники учения совершили марш на полигон "Берег", где уже 1 октября состоится торжественная церемония открытия учения.
Напомним, в период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", совершают перегруппировку в Казахстан.
28.09.2024, 13:35 45776
Асылов и Головкин заключили меморандум о взаимодействии
Цель соглашения - укрепление законности в сфере спорта
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Между Генеральной прокуратурой и НОК РК заключен меморандум о взаимодействии по вопросам обеспечения законности в сфере физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба ГП РК.
Цель соглашения, подписанного генеральным прокурором Бериком Асыловым и президентом Национального олимпийского комитета Геннадием Головкиным, - укрепление законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.
Мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере", - отметил генеральный прокурор.
По итогам стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.
28.09.2024, 12:56 47771
Астану посетила делегация Министерства обороны Беларуси
Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Астану посетила делегация Министерства обороны Беларуси. С коллегами встретился начальник юридического департамента Министерства обороны Казахстана Дидар Абишев, сообщает пресс-служба МО РК.
С белорусской стороны в мероприятиях приняли участие заместитель начальника управления - начальник отдела управления правового обеспечения Министерства обороны РБ полковник юстиции Александр Гладышев и замначальника отдела управления правового обеспечения подполковник юстиции Александр Шикалович.
Во время брифингов стороны презентовали материалы о системе органов правового обеспечения и перспективах их развития. Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам юридического сопровождения деятельности вооруженных сил.
Гости из Беларуси также посетили Национальный университет обороны РК и Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК, где ознакомились с экспозицией Государственного военно-исторического музея.
27.09.2024, 15:41 91316
В Казахстане не будет фобий, мы единый народ - Токаев Дополнено
Президент встретился с представителями общественности Туркестанской области
Фото: Акорда
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Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Туркестан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности региона и посетил новый Дом дружбы, сообщает Акорда.
Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны прежде всего поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.
В ходе встречи председатель совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестане, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.
27.09.2024, 14:04 96486
Пятилетний план использования радиочастот разработало МЦРИАП
План на 2024-2029 годы будет соответствовать международным стандартам, что облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - План перспективного использования радиочастот на 2024-2029 годы разработало Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
План поможет определить основные направления использования полос радиочастот действующими РЭС различного назначения, РЭС, планируемыми для применения в перспективе, а также РЭС, эксплуатация которых может быть прекращена в ближайшее время, что особенно важно в условиях растущего спроса на новые технологии в области связи", - отметили в ведомстве.
Наличие четкого плана также позволит распределить или перераспределить определенные диапазоны частот для эффективного использования радиочастотного спектра и внедрения инновационных решений, что поддержит конкурентоспособность на международной арене и поспособствует развитию новых услуг.
В МЦРИАП подчеркнули, что план будет соответствовать международным стандартам. Это облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи.
План является важным шагом к обеспечению устойчивого и эффективного управления радиочастотным спектром в стране", - резюмировали в Минцифры.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.
27.09.2024, 13:28 98211
Корабли ВМС Казахстана вышли в сбор-поход по Каспию
Фото: Минобороны РК
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Актау. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дивизион разнородных кораблей Военно-морских сил РК вышел в сбор-поход по Каспию под руководством главнокомандующего ВМС генерала-майора Серика Бурамбаева, сообщает Минобороны.
В морских сборах задействованы ракетно-артиллерийские корабли "Мангыстау", "Сарыарка", "Орал", "Казахстан", минно-тральный корабль "Алатау" и гидрографическое судно "Жайык". В течение семи дней они совершат обход всех приграничных водных территорий казахстанского сектора Каспийского моря.
Военные моряки отработают вопросы организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны, а также маневрирования в составе однородных соединений. Корабли проведут практические стрельбы по морским целям с использованием корабельного вооружения", - сообщили в ведомстве.
Сбор-поход организован в соответствии с планом боевой подготовки Военно-морских сил.
Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в регионе и повышение их готовности к выполнению поставленных задач. Сбор-поход является заключительным этапом проверки дивизиона за учебный период", - отметили в ведомстве.
27.09.2024, 12:58 99921
Это подрыв обороноспособности государства - Минобороны об отмене срочной службы в Казахстане
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории, заявили в Министерства обороны на призыв отменить срочную воинскую службу.
Согласно статье 36 Конституции, защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина", - подчеркнули в Минобороны.
Там напомнили, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70 на 30.
Боевой потенциал страны обеспечивается в основном за счет контрактников. В то же время 30% - это военнослужащие срочной службы. Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы: обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень. Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории", - заявили в ведомстве.
Там также пояснили, что вопросы обороны, в соответствии со статьей 90-1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, не могут быть предметом петиции.
Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства", - резюмировали в Минобороны.
Ранее казахстанцы разместили на сайте epetition.kz две петиции - об отмене срочной воинской службы в Казахстане и повышении призывного возраста с 18 до 20 лет.
27.09.2024, 12:10 102231
Токаеву доложили о научно-исследовательских работах в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи
Глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта
Фото: Акорда
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Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита в Туркестанскую область доложили о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба главы государства.
Также глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.
Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.
Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.
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