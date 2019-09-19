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В Кызылорде модернизируют ветхие ЛЭП

18.09.2019, 09:58 11746
В Кызылорде модернизируют ветхие ЛЭП
Фото: e-kyzylorda.gov.kz
Кызылорда. 18 сентября. Kazakhstan Today - Ветхие линии электропередач в Кызылорде будут модернизированы с участием Европейского банка реконструкции и развития, передает Kazakhstan Today.
 
В акимате Кызылординской области, на аппаратном совещании, обсудили подготовку к отопительному сезону. С докладом выступил руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Медет Усаин, сообщила пресс-служба акима региона.
 
В области проведены ремонтные работы на 507 объектах образования, 411 объектах здравоохранения и 267 объектах здравоохранения (100%) и на 640 котельных (98%). Согласно годовому плану на социальные объекты требуется 37,3 тыс. тонн угля, 22 тыс. тонн дизеля, для чего предусмотрена договоренность с организациями-поставщиками. 
 

Для неповышения цен и обеспечения фонда необходимым для жителей области топливом подписаны меморандумы с предпринимателями региона. В целом, подготовка к отопительному сезону ведется согласно плану и находится на постоянном контроле областного штаба", - доложил Усаин. 

 
Вместе с тем, по данным акимата, "через Европейский банк реконструкции и развития будут модернизированы ветхие линии электропередач в Кызылорде и Шиелийском районе". В этой связи реконструированы 107,5 километра из 324 километров воздушных линий электропередач и 53 единицы вспомогательных трансформаторных установок. 
 
На предприятии "Кызылордатеплоэлектроцентр", которое обеспечивает областной центр теплом и электроэнергией, проведены ремонтные работы в котельных №6, 9, пяти единицах силовых трансформаторов, 17 единицах автономно-блоковых модульных котельных и на девяти километрах внутриквартальных тепловых сетей. Выполнено 99% запланированных работ. 
 
В этом году проведен капитальный ремонт на 1085 километрах электросетей, 86 единицах различных вспомогательных станций с напряжением, запланированы ремонтные работы на 785 километрах электросетей и 104 единицах различных вспомогательных станций с напряжением. На сегодня закончены 95% запланированных работ.
 
Руководитель региона озвучил требования по подготовке к отопительному сезону и подчеркнул, что этот вопрос будет держать на личном контроле. Особое внимание должно быть уделено бесперебойной подаче тепла на социальные объекты. Необходимый фонд топлива в аульные округа должен доставляться вовремя, распорядился аким. 
 

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