В Кызылорде модернизируют ветхие ЛЭП

Фото: e-kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 18 сентября. Kazakhstan Today - Ветхие линии электропередач в Кызылорде будут модернизированы с участием Европейского банка реконструкции и развития, передает Kazakhstan Today.

В акимате Кызылординской области, на аппаратном совещании, обсудили подготовку к отопительному сезону . С докладом выступил руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Медет Усаин, сообщила пресс-служба акима региона.

В области проведены ремонтные работы на 507 объектах образования, 411 объектах здравоохранения и 267 объектах здравоохранения (100%) и на 640 котельных (98%). Согласно годовому плану на социальные объекты требуется 37,3 тыс. тонн угля, 22 тыс. тонн дизеля, для чего предусмотрена договоренность с организациями-поставщиками.

Для неповышения цен и обеспечения фонда необходимым для жителей области топливом подписаны меморандумы с предпринимателями региона. В целом, подготовка к отопительному сезону ведется согласно плану и находится на постоянном контроле областного штаба", - доложил Усаин.

Вместе с тем, по данным акимата, "через Европейский банк реконструкции и развития будут модернизированы ветхие линии электропередач в Кызылорде и Шиелийском районе". В этой связи реконструированы 107,5 километра из 324 километров воздушных линий электропередач и 53 единицы вспомогательных трансформаторных установок.

На предприятии "Кызылордатеплоэлектроцентр", которое обеспечивает областной центр теплом и электроэнергией, проведены ремонтные работы в котельных №6, 9, пяти единицах силовых трансформаторов, 17 единицах автономно-блоковых модульных котельных и на девяти километрах внутриквартальных тепловых сетей. Выполнено 99% запланированных работ.

В этом году проведен капитальный ремонт на 1085 километрах электросетей, 86 единицах различных вспомогательных станций с напряжением, запланированы ремонтные работы на 785 километрах электросетей и 104 единицах различных вспомогательных станций с напряжением. На сегодня закончены 95% запланированных работ.

Руководитель региона озвучил требования по подготовке к отопительному сезону и подчеркнул, что этот вопрос будет держать на личном контроле. Особое внимание должно быть уделено бесперебойной подаче тепла на социальные объекты. Необходимый фонд топлива в аульные округа должен доставляться вовремя, распорядился аким.

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