В Кызылординской области проходит подготовка к отопительному сезону

Кызылорда. 14 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Кызылординской области Марат Делмуханов и руководители соответствующих управлений региона на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону, передает Kazakhstan Today.





Согласно годовому плану для отопления социальных объектов области требуется 37 тыс. тонн угля и 22 тыс. тонн дизельного топлива. Сейчас с поставщиками заключены договоры и топливо поэтапно доставляется в область.





Доставка угля в область находится на ежедневном контроле. В настоящий момент в области есть 31 пункт реализации угля. Уже сейчас жители могут приобрести уголь по приемлемой цене - от 13 до 16 тыс. тенге. В частности, такие виды угля, как Шубарколь (14 900 тенге), Каражыра (15 625 тенге), Майкобен (16 000 тенге) и Богатыр, Жалын (13 125 тенге). Для того чтобы после похолодания не создавать ажиотаж среди населения, рекомендуем жителям закупать уголь заранее. Так как вполне возможно появление посредников, завышающих цены на топливо", - сказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Медет Усаин.





В целях недопущения роста цен на уголь акиматы города Кызылорда и районов заключили меморандумы с местными предпринимателями. По плану необходимый объем угля составляет 186,4 тонн.





О подготовке многоквартирных жилых домов к зимнему сезону рассказал заместитель акима города Ерлан Бердибаев.





В период подготовки к отопительному сезону председатели КСК должны выполнить все необходимые процедуры: опрессовку и промывку систем отопления, наладку средств тепловой автоматики. Жителям следует ответственно подойти к подготовке, так как от этого напрямую зависит правильное распределение тепла в доме", - цитирует Бердибаева РСК.

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