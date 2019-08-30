В Кызылорде наградили лучших работников нефтегазовой отрасли

Кызылорда. 29 августа. Kazakhstan Today - В Кызылорде отметили день нефтяников. Аким области Куанышбек Искаков поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником и 120-летием казахстанской нефтяной промышленности, передает Kazakhstan Today.

Аким отметил, что это особая дата для региона, так как именно нефть заложила фундамент социально-экономического развития области, сообщили в пресс-службе руководителя области.

В регионе полностью сформирован нефтегазовый кластер. Кызылординская нефть внесла большой вклад в развитие нашей экономики. К сожалению, за последние 6 лет объем добычи нефти в области сократился на 4,3 млн тонн. По прогнозам, в этом году ожидается уменьшение добычи еще 1,1 млн тонн", - сказал Искаков.

По прогнозам экспертов, дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли региона будет способствовать широкомасштабное изучение перспективных осадочных бассейнов и акватории Аральского моря.

Уже сегодня постановлением правительства Республики Казахстан утвержден Комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области, которая так же включает в себя геологическое изучение Шу-Сарысуйского, Южно-Тургайского, Сырдарьинского осадочных бассейнов, где прогнозируется выявление значительных запасов углеводородов", - добавил руководитель региона, призвав крупные компании области к сотрудничеству по разведке новых месторождений в рамках ГЧП.

Также нефтяников области поздравил почетный ветеран нефтегазовой отрасли, "Казакстаннын Енбек ері" Узакбай Карабалин.

Лучшим работникам нефтегазовой отрасли региона вручили награды. Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

Вечером на центральной городской площади состоялся гала-концерт в честь Дня нефтяника.

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