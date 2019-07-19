В Кызылорде прошел конкурс, приуроченный ко Дню столицы и Национальному дню домбры

"Анализ будет по всем нормативно-правовым актам, которые применяются в деятельности МВД. Приказы, внутренние приказы, в том числе внутренние приказы для служебного пользования. Мы должны будем изучить все это на предмет наличия коррупционных рисков. Как только мы устанавливаем эти коррупционные риски, мы даем рекомендации, какие нужно внести изменения, и МВД с Агентством будут принимать решения по внесению изменений в законодательство".