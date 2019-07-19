В Кызылорде прошел конкурс, приуроченный ко Дню столицы и Национальному дню домбры

Кызылорда. 7 июля. Kazakhstan Today - В Кызылорде прошел областной конкурс среди молодых исполнителей кюев, приуроченный ко Дню столицы и Национальному дню домбры, передает Kazakhstan Today.
Организатором выступил областной центр развития народного творчества. В конкурсе приняли участие семь кюйши из разных районов области.
Конкурс состоял из двух этапов. На первом конкурсанты исполняли произведения Шал мырза, Альшекей Бектибайулы и кюйши Досжана. На втором этапе выбрали кюи на свободную тематику.
Победил кызылординец Сабит Дилдебаев, второе место завоевал Данияр Совет, а третье между собой разделили кюйши Кошербай Мухамеддин и Олжан Наримонов. Всем победителям вручены дипломы и памятные сувениры", - проинформировали в городском акимате.
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